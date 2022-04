PUBG Battlegrounds: presentate nuove skin

PUBG Battlegrounds ha rilasciato un nuovo set di skin cosmetiche a tema NieR in collaborazione con Square Enix e PlatinumGames. Il bundle di skin presenta modelli di personaggi di NieR Automata e NieR: Replicant, inclusi, a titolo esemplificativo, il protagonista 9S, il suo aiutante 2B, il commerciante Emil e Kainé.

A dare l’annuncio è il trailer caricato sul canale YouTube del gioco, dove mostra le skin dei personaggi sopra citati. Oltre a questo, sono disponibili anche altri oggetti cosmetici come i paracadute a tema NieR come parte di 5 diversi pacchetti. Il set completo costerà circa 5450 G-Coin, il che si traduce all’incirca in 45,50 EUR. Altri pacchetti sono leggermente più economici, con il set di costumi 2B e il set di costumi 9S che arrivano rispettivamente a circa 2080 e 1500 G-Coin. Basti dire che i fan non sembrano esattamente entusiasti di questo modello di prezzo scandaloso. Ciò che rende tutto ciò ancora peggiore è che queste skin fanno parte di un evento a tempo limitato e, in quanto tali, sono disponibili per l’acquisto solo fino al 30 aprile. Naturalmente, queste pratiche di monetizzazione predatoria non sono esattamente una sorpresa considerando che il titolo è recentemente diventato free-to-play dopo più test di gioco per lo stesso.

PUBG Battlegrounds è disponibile su PlayStation 4, Mobile, PC, Xbox One e Google Stadia.