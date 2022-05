The Quest for Excalibur Puy Du Fou: annunciato il nuovo titolo Microids

Microids e Puy du Fou insieme per il nuovo videogioco intitolato The Quest for Excalibur – Puy du Fou, che uscirà il 15 giugno 2022 per Nintendo Switch, e il 12 luglio per PlayStation 4 e PC. Premiato due volte come miglior parco a tema del mondo, Puy du Fou si prepara ad accogliere gli esploratori di tutto il mondo questa volta su PC e Console, per un’epica avventura fuori dal tempo.

In questa missione unica nel suo genere, il giocatore dovrà ritrovare tutte le 15 parti della leggendaria spada Excalibur, l’unico artefatto che ha il potere di salvare Re Artù da un tragico destino. Per farlo, si dovrà esplorare ogni angolo del parco, viaggiando nel tempo e vincendo tutte le sfide che si troveranno sul proprio cammino. Di seguito una panoramica del titolo:

Divorato dalla gelosia, Lancillotto sfidò re Artù a duello. Durante il combattimento, la lama della sacra spada Excalibur finì in pezzi, con la sola elsa rimasta intatta. In seguito a uno scellerato patto con la fata Morgana, Artù finì per gettare i resti della spada in fondo a un lago, cadendo così prigioniero nel Regno di Avalon. L’unica speranza è Mago Merlino, che viene incaricato di rintracciare l’erede del re e di chiedergli di trovare le 15 parti della leggendaria spada spezzata per liberare il re dalla terra dei morti.

Caratteristiche

Personalizzazione del proprio personaggio.

The Quest for Excalibur – Puy du Fou sarà disponibile dal 15 giugno su Nintendo Switch e dal 12 luglio su PlayStation 4 e PC.