Xenoblade Chronicles 3: Nintendo mostra un lungo filmato di gioco

Come precedentemente annunciato, Nintendo ha mostrato un lungo filmato di gioco per Xenoblade Chronicles 3 durante l’evento Japan Expo, tenutosi in Francia la scorsa settimana ( ne parliamo a questo indirizzo). Il filmato mostrato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) non delude le aspettative dei fan e mostra tantissimo materiale.

Importante sottolineare quanto il titolo spaventi molti fan per l’ampiezza delle ambientazioni e per la complessità dei sistemi di combattimento, pur essendo sue peculiarità e punti di forza; ma nonostante questi ” intoppi”, il gioco ha raccolto intorno a sè, nel corso del tempo, un numero sempre più vasto di fedelissimi che attendono il prodotto con ansia crescente.

Per quanto riguarda il gameplay rilasciato, l’intera sessione è ambientata in uno scenario openworld totalmente innevato; e pare, attraverso le immagini, che fulcro attorno al quale si muoveranno le varie dinamiche di gioco sarà un campo che coinvolgerà il giocatore in diverse attività, come cucinare, cambiare i vestiti, avere conversazioni con gli altri personaggio ed altro ancora.

Vengono mostrati anche alcuni combattimenti, inclusi Chain Attacks, Fusion Arts ed inoltre nel filmato appare anche un boss che sembra anche particolarmente potente ed ostico da sconfiggere. Insomma il filmato è davvero interessante e stuzzica l’hype già in forte fermento dei fan. Non bisognerà attendere a lungo, il gioco infatti sarà disponibile a partire dal prossimo 29 luglio per Nintendo Switch; restiamo sintonizzati.