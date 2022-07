Saint Row supporterà il cross-gen, ma niente cross-platform

Il reboot di Saints Row di Volition ha recentemente raggiunto la fase Gold e uscirà il mese prossimo. Ma fate attenzione se volete giocare con amici su altre piattaforme. Un rappresentante di Deep Silver ha recentemente confermato a GamesRadar che il gioco cross-platform non è supportato, anche se è possibile giocare cross-gen. Quindi la cooperativa da Xbox One a Xbox Series X/S è possibile, e anche da PS4 a PS5, ma non il gioco cross-platform”.

Questo significa che i giocatori PC non possono giocare in co-op con i giocatori di console? Possono fare matchmaking con i giocatori di Google Stadia? Questo non è ancora stato confermato, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli in merito.

Vale comunque la pena di provare la modalità cooperativa. Supporta due giocatori con l’intera campagna è giocabile. Inoltre, è possibile portare con sé la propria versione del boss, mostrando agli amici la propria personalizzazione Saints Row uscirà il 23 agosto per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.