PlayStation Plus Catalogo Giochi: ecco i titoli di novembre 2023

Sony ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo PlayStation Plus Catalogo Giochi (membri extra e premium) nel mese di novembre 2023. Tra di loro, un titolo che arriva al lancio sulla console, ovvero Teardown, e poi Dragon’s Dogma Dark Arisen (in attesa del secondo capitolo), Dead Island: Riptide Definitive Edition e Eiyuden Chronicle: Rising per citarne alcuni. Tra i classici sono presenti Grandia, Parappa the Rapper 2 e la collection di Klonoa.

Teardown è giocabile a partire da oggi, mercoledì 15 novembre, mentre tutti gli altri titoli saranno disponibili da martedì 21 novembre.

Articoli Consigliati On Your Tail Provato: il mistero made-in-Italy è racchiuso nelle carte WWE SuperCard: disponibile la stagione 10

Qui sotto il filmato pubblicato da PlayStation Access che mostra i giochi in arrivo, più sotto tutta la lista completa:

PlayStation Plus Extra e Premium | Catalogo dei giochi

Teardown | PS5

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

PlayStation Premium | Classici

Grandia | PS4, PS5

Jet Moto | PS4, PS5

Up | PS4, PS5

Klonoa Phantasy Reverie Series | PS4/PS5

PaRappa the Rapper 2 | PS4

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PS Plus Catalogo Giochi nel mese di novembre 2023, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers e Aliens Fireteam Elite.