Solo Leveling: la serie anime è in arrivo su Crunchyroll nel 2024

Negli ultimi anni, la cultura coreana si è affermata come protagonista indiscussa nel panorama globale, esercitando un’influenza significativa su scala internazionale attraverso la propria produzione cinematografica, la musica K-pop e i suoi specifici canoni estetici. L’onda coreana è riuscita a conquistare l’immaginario mondiale grazie alla fortissima identità che caratterizza la sua produzione artistica, unitamente a un uso strategico e innovativo delle piattaforme digitali. L’ultima manifestazione di questo successo sono i manhwa, i fumetti coreani che stanno rivoluzionando la nona arte e la cui ascesa è stata fortemente accelerata dalla distribuzione online, capace di rendere questi lavori accessibili a un pubblico sempre più ampio. Un esempio eclatante è Solo Leveling, webcomic coreano edito in Italia da Star Comics e diventato un vero fenomeno globale.

Il manhwa, basato sulle novel di successo del maestro Chugong e realizzato graficamente dal maestro DUBU(REDICE STUDIO), ha ottenuto un successo straordinario anche in Giappone, tanto da ispirare un anime prodotto dallo studio di animazione giapponese A-1 Pictures, già produttore di serie di successo come Fairy Tail e Bugie D’Aprile. Disponibile in simulcast su Crunchyroll, Solo Leveling è una delle serie anime più attese del 2024, testimoniando così l’ascesa dell’arte e della cultura coreana nel mondo del fumetto e dell’animazione.

Uscito nel 2016 come web novel, Solo Leveling è stato poi adattato a manhwa a partire dal 2018 e serializzato, in principio, dalla piattaforma di webtoon coreana KakaoPage. La serie ha rapidamente guadagnato un’immensa popolarità, conquistando i lettori di tutto il mondo e diventando uno dei manhwa più riconosciuti e seguiti a livello internazionale. Un elemento distintivo dei manhwa, rispetto ai manga, è proprio la loro accessibilità digitale, che permette una diffusione più ampia e immediata delle storie. La serializzazione online e la possibilità di utilizzare con più semplicità tavole a colori ha aggiunto una dimensione visiva che arricchisce l’esperienza di lettura, differenziandosi ulteriormente dai manga tradizionali. L’orientamento di lettura, da sinistra a destra, è un altro elemento caratterizzante dei manhwa, insieme a uno stile grafico accattivante e dettagliato che ha permesso a Solo Leveling di scolpire un proprio spazio nel panorama mondiale del fumetto.

