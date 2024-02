Knuckles: data e nuovo trailer della la serie live-action su Paramount+

Nuovo trailer per la serie televisiva Knuckles di Paramount, con data d’uscita ad aprile.

La serie, di sei episodi, arriverà il 26 aprile negli Stati Uniti e in Canada, in esclusiva su Paramount+. Verrà trasmessa poi dal 27 aprile in tutti gli altri territori Paramount+ e in Giappone nel corso dell’anno.

Articoli Consigliati Assassin’s Creed RED e Star Wars Outlaws arriveranno nell’anno fiscale 25 (tra marzo ’24 e marzo ’25) FTC contro Microsoft per i recenti licenziamenti ad Activision Blizzard

Questa la descrizione che accompagna il video:

“La nuova serie live-action seguirà Knuckles (Idris Elba) in un viaggio divertente e ricco di azione alla scoperta di se stesso, mentre accetta di addestrare Wade (Adam Pally) come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna”.

Jeff Fowler, che ha diretto entrambi i film di Sonic, dirigerà il primo episodio e sarà produttore esecutivo della serie, che si svolgerà tra i film di Sonic 2 e 3.

Sonic the Hedgehog è arrivato nei cinema nel 2020 e ha incassato quasi 320 milioni di dollari al botteghino. Il suo seguito, nel 2022, ha generato oltre 405 milioni di dollari, mentre Sonic the Hedgehog 3 arriverà nei cinema nel dicembre 2024.

Qui sotto il nuovo trailer della serie TV live-action Knuckles.