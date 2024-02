Virtua Fighter reboot è in sviluppo?

Con titoli del calibro di Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 1 e Granblue Fantasy Versus: Rising, i fan del genere di combattimento non sono mancati di nuovi eccellenti giochi in cui tuffarsi, e sembra che altri siano in arrivo. Nello specifico, l’amata serie di combattimento di Sega, Virtua Fighter, potrebbe ricevere un reboot.

Questo è quanto riportato dal noto leaker Midori – che ha accuratamente fatto trapelare una serie di annunci relativi a Sega (in particolare Atlus) – che ha recentemente affermato su Twitter che Sega ha un reboot di Virtua Fighter in lavorazione. A quanto pare, il titolo non è stato sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio, responsabile di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, ma ha “lo staff degli ultimi giochi Virtua Fighter” al lavoro.

Il leaker ha inoltre affermato che il gioco presenterà elementi sia per giocatore singolo che multiplayer, e cercherà di attrarre sia i giocatori occasionali che quelli hardcore, “compresi i giocatori competitivi”. Sega, ovviamente, ha recentemente mostrato la volontà (per non dire altro) di far rivivere i suoi franchise dormienti, avendo annunciato cinque reboot ai The Game Awards di dicembre, con fughe di notizie che affermano che almeno altri cinque sono in lavorazione . La serie è inattiva ormai da molto tempo.

VF 3tb Online è stato lanciato per sale giochi in Giappone lo scorso anno, mentre il già citato Ultimate Showdown è uscito per sale giochi e PS4 nel 2021, ma l’ultima nuova versione principale, Virtua Fighter 5, è stata rilasciata nel lontano 2007. Nel 2021, il produttore principale di VF 5 Ultimate Showdown Seiji Aoki ha dichiarato che sebbene volesse sviluppare personalmente un nuovo gioco della serie, all’epoca non era stato deciso nulla per quanto riguarda un potenziale Virtua Fighter 6.

A Virtua Fighter reboot is in development. — みどり (@MbKKssTBhz5) February 7, 2024