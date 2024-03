Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, è morto all’età di 68 anni

Con grande cordoglio vi annunciamo la notizia del trapasso del grande Akira Toriyama, celebre mangaka autore di Dragon Ball, avvenuto lo scorso primo marzo e di cui giunge ora la notizia tramite i social e il sito ufficiale del suo Studio Bird.

Cari Amici e Partner,

siamo profondamente addolorati di informarvi che il mangaka Akira Toriyama è deceduto il primo marzo a causa di un acuto ematoma subdurale (un versamento di sangue nello spazio compreso tra la meninge più esterna e la meninge di mezzo, ndr). Aveva sessant’otto anni.

Ci rimpiange che avesse ancora diversi lavori in fase di realizzazione [che rimarranno incompiuti] a cui stava lavorando alacremente. Inoltre, aveva molti altri obiettivi da realizzare.

Ad ogni modo, ha lasciato molti manga e opere artistiche a questo mondo.

Grazie al supporto di così tante persone da tutto il mondo, è stato in grado di continuare le sue attività creative per più di quarantacinque anni. Speriamo che il mondo unico delle creazioni di Akira Toriyama continuerà a essere amato da tutti, per un lungo periodo di tempo.

Vi informiamo di questa triste notizia con gratitudine per la vostra gentilezza durante la sua vita.

Le esequie si terranno con la famiglia e pochi congiunti. Seguendo il suo desiderio di tranquillità, vi informiamo rispettosamente che non accetteremo fiori, doni di condoglianza, visite, offerte o altro. In più, vi chiediamo di evitare di richiedere interviste alla famiglia.

I piani per la commemorazione pubblica non sono ancora stati decisi, e ve li faremo sapere non appena confermati. Vi ringraziamo profondamente per la vostra comprensione e supporto, come sempre.