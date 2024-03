Mutsumi Inomata è morta: addio alla character designer della serie Tales of

Arriva dall’account Twitter ufficiale dell’artista Mutsumi Inomata, tramite l’intervento della sorella, l’annuncio che la nota illustratrice è deceduta lo scorso 10 marzo. La sua famiglia ha tenuto un funerale privato, nel frattempo, e scopriamo che la morte di Inomata è stata così improvvisa che una nuova illustrazione era ancora in corso d’opera e resterà dunque incompleta.

Inomata è conosciuta in particolare per essere stata uno dei principali character designer per la serie di giochi di ruolo Tales of di Bandai Namco Entertainment (qui la recensione dell’ultimo capitolo), insieme a Kousuke Fujishima. L’azienda ha offerto le sue condoglianze e un sincero ringraziamento a Inomata in un messaggio lunedì, aggiungendo che il legame dei fan della serie con i personaggi di Inomata “brillerà per sempre nei loro cuori”. Inomata è stata inoltre il character designer solista per titoli come Tales of Destiny, Tales of Destiny 2, Tales of Eternia, Tales of Rebirth, Tales of the Tempest, Tales of Innocence, Tales of Hearts e Tales of Graces, collaborando inoltre con altri character designer per i disegni individuali dei personaggi in altre iterazioni della serie e in altre opere, ad esempio Dragon Quest.

Nell’ambito degli anime, Inomata ha lavorato come animatrice presso la Ashi Production dal 1979 al 1982, quando lei e alcuni animatori della Ashi Production hanno lasciato l’azienda e fondato la Kaname Production. Lì, ha lavorato come character designer e animatrice in anime come Acrobunch – La ricerca del tesoro, Plawres Sanshiro, Leda – L’avventura fantastica di Yohko, C’era una volta, e Watt Poe to Bokura no Ohanashi, tra gli altri. Nella sua successiva carriera freelance, ha disegnato character design per anime come Future GPX Cyber Formula, Saitama Bōsō Saizensen Flag! Shinimonogurui no Seishun!!, e Brain Powerd. Ha poi anche disegnato le illustrazioni per le serie di romanzi Utsunomiko e The Weathering Continent, entrambe delle quali hanno poi ispirato adattamenti anime.