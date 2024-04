Honor porta l’IA di Magic Portal sui suoi dispositivi

Un elemento distintivo dei nuovi dispositivi HONOR, tra cui il Magic 6 Pro presentato poche settimane fa, è senza dubbio la presenza dell’intelligenza artificiale, possibile grazie al nuovo sistema operativo MagicOS 8.0. L’obiettivo del brand è infatti quello di realizzare dei prodotti che vadano a migliorare la vita degli utenti semplificandola, supportando così l’individuo in ogni momento della giornata e in ogni sua attività, che si tratti di lavorare, fare la spesa, viaggiare o mettersi in contatto con altri utenti. Il tutto a dispetto della tipologia di smartphone in quanto l’impegno di HONOR vale sia per i telefoni top di gamma ma anche per i mid range e gli entry level.

Quest’ultima versione del sistema operativo di HONOR presenta le funzionalità Magic Capsule e Magic Portal, che offrono agli utenti un’esperienza ancora più personalizzata e intuitiva. Con un semplice tocco sul banner delle notifiche nella parte superiore dello schermo, la Magic Capsule si espande per offrire informazioni aggiuntive e opzioni correlate, garantendo agli utenti l’accesso immediato alle risorse essenziali ed eliminando la necessità di navigare tra più app, ottenendo così la massima produttività ed efficienza. Nel frattempo, Magic Portal sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per comprendere la messaggistica e il comportamento degli utenti, semplificando le attività complesse in un unico processo.

La funzionalità Magic Portal si poggia proprio sull’intelligenza artificiale, ridefinendo il modo attraverso il quale l’utente interagisce con i dispositivi. Cosa è possibile realizzare? Nella vita di tutti i giorni, ad esempio, l’intelligenza artificiale di Magic Portal sa riconoscere rapidamente gli indirizzi contenuti in un messaggio di testo e indirizzare gli utenti a Google Maps, consentendo una navigazione veloce e senza sforzo. Oppure, Magic Portal facilita le esperienze di acquisto degli utenti durante la loro attività di scrolling sui social media, guidandoli alle piattaforme dove potranno trovare e acquistare gli articoli desiderati.

Anche sul fronte delle immagini, l’intelligenza artificiale di HONOR non si limita a filtri d’immagine fantasiosi. Si spinge in profondità, analizzando lo scatto in tempo reale, riconoscendo gli scenari grazie all’AI Motion Sensing Capture e regolando le impostazioni con la precisione di un fotografo professionista. Il risultato saranno foto straordinarie in qualsiasi condizione di luce e la possibilità di catturare movimenti rapidi che prima erano impossibili da catturare con un telefono.

Infine, l’intelligenza artificiale permette di avere un impatto positivo anche sul ciclo di vita del prodotto. Infatti, il sistema apprende costantemente le abitudini degli utenti e regola il consumo energetico di conseguenza, prolungando la durata della batteria senza sacrificare le prestazioni.

Se le prime funzioni di intelligenza artificiale introdotte da HONOR permettono un miglioramento della qualità di vita degli utenti, la tecnologia di tracciamento oculare (ad oggi presente solo in Cina) si spinge ben oltre consentendo di aprire le app, espandere le notifiche o controllare la riproduzione di contenuti multimediali. Inoltre, in un futuro non troppo lontano la tecnologia introdotta dal brand permetterà anche di andare oltre al semplice rapporto uomo-device inserendo la gestione di un terzo elemento, come un’auto. Infatti, con HONOR Magic 6 Pro e la sua integrazione del sistema di tracciamento oculare, alimentato dall’intelligenza artificiale, è già stato possibile controllare a distanza un veicolo. Questa dimostrazione è un ottimo esempio di come, secondo HONOR, l’intelligenza artificiale possa cambiare il modo in cui la comunicazione tra uomo e dispositivo potrà avvenire in futuro.

L’intelligenza artificiale di HONOR non è statica. È progettata infatti per apprendere dall’utente ed evolversi. Tiene traccia dei modelli di utilizzo delle app, ne prevede le esigenze e garantisce che le risorse siano sempre concentrate su ciò che conta di più. Questo si traduce in un telefono sempre più reattivo e in sintonia con l’uso se ne fa. Inoltre, guidata dalla volontà di entrare appieno nell’era dell’intelligenza artificiale, HONOR lavora attivamente con i partner del settore, cercando di portare al pubblico un numero sempre maggiore di tecnologie leader del settore.

Infine, HONOR si impegna nella salvaguardia della privacy dei propri utenti: tutti i dati raccolti saranno salvati sul dispositivo e non nel cloud e saranno protetti da Honor MagicGuard con certificazione ePrivacy.