Transformers: tutte le iniziative per il quarantennale della saga

Nel 1984, durante l’esplosione di popolarità dei mecha giapponesi, nacquero i Transformers, catturando l’immaginazione di persone di tutte le età con le loro avvincenti narrazioni e i personaggi iconici. Grazie alla geniale mente di Shōji Kawamori, che diede vita alla serie animata basata sui giocattoli della Takara Tomy, figure come Optimus Prime, simbolo degli Autobot e del bene, e Megatron, l’emblema dei Decepticon e del male, divennero delle vere e proprie icone, amate in tutto il mondo per la loro complessità e profondità. A distanza di quarant’anni dalla loro creazione, Hasbro, azienda leader nel settore dei giocattoli, insieme a Nexo Digital, celebra l’anniversario di questi celebri robot con un evento straordinario dedicato ai 40 anni di TRANSFORMERS. In questa occasione, verranno proiettati per la prima volta al cinema i quattro episodi della serie animata del 1984 “THE TRANSFORMERS”.

Questo anniversario sarà caratterizzato da una serie di sorprese che faranno rivivere ai fan le emozioni delle origini della serie. In particolare, un momento molto atteso sarà lo speciale dietro le quinte condotto da Peter Cullen e Frank Welker, le voci originali rispettivamente di Optimus Prime e Megatron. Dopo decenni, questi due talentuosi doppiatori si riuniranno per condividere le loro esperienze sul doppiaggio dell’episodio pilota “More Than Meets the Eye, Part 1”. In Italia, l’evento sarà distribuito al cinema in diverse città grazie a Nexo Digital. Le date di proiezione sono il 15, 18 e 19 maggio e i biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito nexodigital.it.

I festeggiamenti per il 40° anniversario dei Transformers promettono di essere indimenticabili e pieni di sorprese! Hasbro non si ferma certo qui, infatti, ha lanciato una nuova linea di prodotti entusiasmante: la Transformers Generation Legacy United. Questa collezione unisce tutti gli universi transmediali dei Transformers in un’unica e imperdibile serie di giocattoli. Tra i pezzi più spettacolari c’è Infernac Universe Nucleus, una potente macchina da guerra che si unisce agli altri Transformers per formare armi e armature fatte di roccia e minerali. Non da meno è Side Burn, proveniente dall’universo di Transformers: Robots in Disguise 2001, pronto a sconfiggere i nemici con il suo blaster esclusivo incluso. E non dimentichiamoci di Hot Shot e Vector Prime, ispirati alla serie animata Transformers: Cybertron, entrambi snodabili e perfetti per essere posizionati in un’infinità di pose diverse.

I fan più appassionati non possono perdere l’opportunità offerta da Hasbro Community. Fino al 12 maggio, tutti gli iscritti hanno la possibilità di vincere premi eccezionali, dai biglietti per il cinema a una selezione di sale fino ai fantastici giocattoli ispirati ai celebri robot-veicolo.

Ma le novità non finiscono qui! A partire da settembre, i lettori italiani potranno immergersi anche nelle avventure a fumetti dei Transformers! La casa editrice SaldaPress ha ottenuto i diritti esclusivi di pubblicazione per l’Italia di Energon Universe, l’universo condiviso creato negli USA da Skybound Entertainment su licenza Hasbro, che include anche i Transformers, uno dei franchise più amati di sempre.