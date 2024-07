Street Fighter 6: video tutorial ufficiale sui controlli Moderni di Akuma

Scatenate il demone che è in voi con le mosse di Akuma, il guerriero più feroce che ha raggiunto le strade di Street Fighter 6 e di cui vi mostriamo il video ufficiale relativo ai Controlli Moderni. Anche se il personaggio del momento è il redivivo M Bison, Akuma rimane uno dei favoriti, finalmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC (via Steam). Akuma è, naturalmente, giocabile in tutte e tre le modalità di gioco: i giocatori possono combattere e allenarsi con Akuma in Fighting Ground, visitare Akuma nel suo habitat naturale in World Tour ed equipaggiare il proprio avatar con il suo set di mosse demoniache in Battle Hub.

Ricordiamo che, come già accennato, il 23° personaggio ad arrivare in Street Fighter 6 è stato il dittatore decaduto con poteri psichici, M. Bison, storico villain della serie. Il reveal del gameplay di M. Bison è arrivato recentemente, insieme all’annuncio di tutti e quattro i personaggi dell’Anno 2, tra cui lo stesso M. Bison, i sempre popolari Terry Bogard e Mai Shiranui della serie Fatal Fury di SNK, e la maestra di capoeira Elena.

Articoli Consigliati Destiny 2: tutte le novità da Echi – Atto II Shin Megami Tensei V Vengeance: accolade trailer dell’RPG Atlus

L’iconico M. Bison, assetato di potere, è stato visto per l’ultima volta apparentemente sconfitto da Ryu in Street Fighter V, e ora si è risvegliato e si è imbattuto nel Laboratorio in rovina con un solo pensiero in testa: riconquistare il malvagio potere che aveva un tempo. Il set di mosse di M. Bison sarà allo stesso tempo familiare e nuovo rispetto ai precedenti capitoli di Street Fighter, con Psycho Power e pressione aggressiva che continuano a essere parte integrante del suo stile di combattimento. M. Bison è sbloccato per i possessori dell’Year 2 Character Pass e dell’Ultimate Pass, e l’iconico Outfit 2 da Street Fighter II: Champion Edition è stato pubblicato contemporaneamente.