Hunting Simulator 2: disponibile il Beretta Weapon Pack

Lo sviluppatore Neopica e il publisher Nacon hanno rilasciato oggi 27 luglio un nuovo aggiornamento a pagamento per Hunting Simulator 2: si tratta del Beretta Weapon Pack, che celebra proprio l’azienda italiana, ed è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questo pacchetto di armi include 7 fucili Beretta per la caccia di anatre, fagiani e conigli, e si tratta di:

686 Silver Pigeon I

695

A400 Upland

A400 Xtreme Plus Max 5

A400 Xtreme Plus Synthetic

A400 True Timber DRT

A400 Xtreme Plus Mossy Oak Bottomland

Sulla pagina di Steam potete vedere i dettagli delle varie armi, in questo link invece, qualora lo vogliate, potete leggere la nostra recensione del gioco.

Queste le caratteristiche di Hunting Simulator 2 nella pagina Steam del gioco:

La caccia è aperta!

In ambienti naturali mozzafiato, scegli la tua attrezzatura tra le migliori armi e gli accessori ufficiali e parti con il tuo cane in cerca di una varietà di specie animali in questa simulazione di caccia.

La caccia in un mondo aperto

Esplora le pianure del Colorado, il deserto texano e le foreste dell’Europa orientale in vasti mondi aperti di 16 km².

Una grande varietà di animali

Rintraccia 33 specie animali nel loro ambiente naturale utilizzando le migliori tecniche di caccia. Individua le tracce degli animali e seguile per arrivare alle tue prede.

Il realismo nel fulcro dell’esperienza di gioco

Caccia animali dai comportamenti realistici e con un’intelligenza artificiale avanzata. Punta con precisione per non rovinare il tuo trofeo.

Un fedele compagno

Usa il tuo cane da caccia per rintracciare la tua preda. Labrador retriever, bracco tedesco a pelo corto e beagle: ogni cane ha sue caratteristiche di caccia specifiche.

Tante attrezzature tra cui scegliere

Equipaggiati con oltre 160 armi, accessori e capi d’abbigliamento delle migliori marche: Browning, Winchester, Bushnell, Kryptek, Verney-Carron…