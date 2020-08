PlayStation organizza la eChampions League Invitational per la finale di Champions League

PlayStation, EA Sport e UEFA hanno unito le forze per creare, promuovere e presentare la eChampions League Invitational. Si tratta di un torneo di eSport dalla durata di 3 giorni che vedrà sfidarsi i migliori otto giocatori di FIFA 20. Il vincitore conquisterà il titolo di Campione d’Europa di FIFA20 e un montepremi di 100.000 dollari.

Tutto questo, è stato fatto per celebrare la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Il torneo sarà esclusivo PlayStation 4 e gli otto giocatori dovranno mettere alla prova tutta la loro abilità e tecnica per arrivare al montepremi.

È possibile seguire le partite ai canali ufficiali di Twitch EA Sports seguendo le date qui sotto riportate:

21 Agosto | 15.00 – 18.40

22 agosto | 19.00 – 00.00

L’ultimo giorno del weekend, domenica 23 agosto, presso lo stadio Da Luz di Lisbona, scenderanno in campo proprio le due squadre in finale, il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco per chiudere il torneo di Champions League. Sarà possibile seguire la partita nella sezione TV & Video su PlayStation 4, potendo così guardare la partita finale della più importante e prestigiosa competizione calcistica di tutti i tempi.