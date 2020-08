Destiny 2: ecco cosa non ci sarà più dal 10 novembre

Precedentemente nel corso dell’anno, Bungie ha annunciato il sistema di vaulting che introdurrà nel suo titolo looter-shooter Destiny 2. È stato già confermato che il campagne del gioco base, La Maledizione di Osiris e La Mente Bellica verranno messi in disparte, all’interno di questo “vault”, così come i pianeti di Mercurio, Marte, Titano, Io e così via, tutto il 10 novembre, data d’uscita della nuova espansione.

Lo studio ha recentemente, tramite un post sul suo blog ufficiale, dettagliato gli elementi che verranno sospesi dal titolo, per non dire rimossi. Oltre a quanto detto poco sopra, anche le narrative della Stagione della Forgia, della Stagione dell’Opulenza e della Stagione dell’Intrepido verranno tolte, così come tutte le attività ad esse associate. Supremazia, Countdown, Lockdown, Controllo Momentum, Doppie e Scorched verranno eliminate. Se voleste ottenere delle Esotiche relative a quelle attività, dovrete darvi una mossa perchè anche le rispettive missioni di ciascuna esotica ottenibile in questa maniera, verranno messe nel vault.

Il Multi-Tool MIDA, la Rat King, Ultima Parola, ed altre ancora, non si potranno più ottenere. Badate bene che, saranno le missioni a non esserci più, mentre gli oggetti che esse daranno fino al 10 novembre verranno messi a disposizione nel Chiosco Memoriale durante l’anno 4. Dettagli sul funzionamento del Chiosco però, devono ancora essere rivelati.

Insomma, tutto quanto detto qui sopra e, purtroppo, tanto altro ancora, verrà sepolto nel vault di Bungie il giorno 10 novembre, ovvero all’uscita di Destiny 2 Oltre la Luce su Xbox One, PS4, PC, Xbox Series X, PS5 e Google Stadia. Verrà aggiunta una nuova destinazione, Europa; un nuovo raid, nuove armi e armature e, infine, un nuovo elemento chiamato Stasi.