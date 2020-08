Bilibili si assicura i diritti di pubblicazione sulla versione mobile di Fall Guys in Cina

Bilibili si è assicurata i diritti di pubblicazione per una versione mobile del popolare gioco battle royale Fall Guys: Ultimate Knockout nella Cina continentale, secondo una notizia portata alla luce sabato dall’analista senior di Niko Partners Daniel Ahmad tramite i social media. Secondo questa pagina del prodotto Bilibili , la versione mobile cinese del gioco di Mediatonic si chiamerà ” Jelly Bean: The Ultimate Knockout “.

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China.

The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5

