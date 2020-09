VALORANT: BLAST riceve il supporto di Alienware e Gillette per il suo prossimo torneo

Poco tempo fa, vi avevamo parlato dell’arrivo del noto organizzatore di tornei danese BLAST all’interno della scena competitiva di VALORANT. Ovviamente, la gara farà parte della Ignition Series.

A seguito dell’annuncio, la nota azienda leader del settore dell’informatica Alienware e Gillette hanno deciso di dare il loro supporto nella realizzazione dell’evento. Non è raro ormai vedere società non endemiche che decidono sempre più spesso di entrare a far parte dell’ecosistema degli Esports.

Per quanto concerne la compagnia dedita alla produzione di hardware, il loro coinvolgimento è perlopiù legato alla creazione di replay per le giocate migliori dei professionisti.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora che il BLAST VALORANT Twitch Invitational inizi, precisamente dall’11 al 13 settembre.