Borderlands 3 Director’s Cut: non arriverà su Nintendo Switch

Borderlands 3: Director’s Cut è ora disponibile, ma se lo sparatutto di Gearbox arriverà o meno su Switch è una domanda che è stata posta spesso, soprattutto da quando tutti i suoi predecessori sono stati resi disponibili sulla piattaforma, e una recente valutazione PEGI del Director’s Cut per Switch lo ha suggerito sarebbe davvero accaduto presto.

Sembra, tuttavia, che questo sia stato poco più di un errore da parte di PEGI: Gabe Gurwin, di GameSpot, ha recentemente parlato su Twitter e ha dichiarato che, secondo una conversazione con un rappresentante di 2K Games, Borderlands 3 non arriverà su Switch, dopotutto. In effetti, anche la classificazione PEGI del gioco è stata aggiornata e qualsiasi menzione di una versione Switch è stata rimossa, suggerendo che potrebbe essere stato davvero un errore. Di seguito una descrizione del titolo:

Il leggendario sparatutto è tornato, con goziliardi di armi e un’avventura oltre i confini del caos! esplora nuovi mondi e affronta nemici mai visti, da solo o in co-op, nei panni di uno dei quattro cacciatori della cripta, ognuno dei quali vanta abilità, specializzazioni e caratteristiche uniche.



Il titolo aggiungerà un nuovo boss, nuove missioni, contenuti e dietro le quinte saranno presenti in Director’s Cut. Con le Vault Card sarà possibile utilizzare un nuovo sistema di progressione con le sfide giornaliere e settimanali. Completandole, si guadagnano progressi per sbloccare ricompense a tema, come nuovi oggetti cosmetici, un equipaggiamento leggendario unico e una nuova e preziosa risorsa composta dalle Diamond Keys.

Ricordate le Golden Keys e il loro funzionamento secondo il quale con la speciale chiave si sblocca una cassa con dentro equipaggiamento di alto livello? Bene, le Diamond Keys alzano ancora l’asticella dandovi non solo una cassa, ma un’intera stanza di loot, che sappiamo benissimo essere importantissimo per il titolo, no?. La stanza in questione è l’Armeria di Diamanti, che si trova sotto il Ponte sul ponte superiore di Sanctuary III.

Borderlands 3: Director’s Cut è disponibile praticamente su tutte le altre piattaforme attive là fuori, quindi almeno hai delle opzioni se vuoi giocarci. Puoi scaricarlo su PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.