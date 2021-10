Genshin Impact: trapelate le abilità di Gorou e Itto, rumor

Il Closed Beta Test per Genshin Impact versione 2.3 sta iniziando, e diversi leak sono stati pubblicati rivelando i dettagli per Arataki Itto e Gorou. Tutte le informazioni sono per gentile concessione di Honey Impact.

Abilità di Itto

Normal Attack : esegue fino a 4 colpi consecutivi. Quando il suo 4° attacco colpisce gli avversari, Itto guadagnerà 2 accumuli di Superlative Superstrength.

: esegue fino a 4 colpi consecutivi. Quando il suo 4° attacco colpisce gli avversari, Itto guadagnerà 2 accumuli di Superlative Superstrength. Charged Attack : quando tieni premuto per avviare un attacco caricato, puoi premere continuamente per usare i fendenti di Arataki Kesagiri senza usare resistenza.

: quando tieni premuto per avviare un attacco caricato, puoi premere continuamente per usare i fendenti di Arataki Kesagiri senza usare resistenza. Plunging Attack : si lancia a mezz’aria per colpire il terreno, danneggiando gli avversari lungo il percorso e infliggendo DAN ad area all’impatto.

: si lancia a mezz’aria per colpire il terreno, danneggiando gli avversari lungo il percorso e infliggendo DAN ad area all’impatto. Elemental Skill, Masatsu Zetsugi: Akaushi Burst : lancia Ush infliggendo Geo DMC agli avversari.

: lancia Ush infliggendo Geo DMC agli avversari. Elemental Burst, Royal Descent: Behold, Itto the Evil: gli attacchi normali, caricati e in picchiata verranno convertiti in Geo DMG; L’ATK e la SPD di Itto sarà aumentato in base al suo DEF; /La prima, la seconda e la terza combo del suo Attacco Normale garantiranno ad Arataki Itto stesso 1 stack di Superlative Superstrength; /Ito guadagna il 20% di RES Elementali e Fisiche.

Abilità di Gorou

Normal Attack : esegui fino a 5 colpi consecutivi con l’arco.

: esegui fino a 5 colpi consecutivi con l’arco. Charged Attack : quando tieni premuto per avviare un attacco caricato, puoi premere continuamente per usare i fendenti di Arataki Kesagiri senza usare resistenza.

: quando tieni premuto per avviare un attacco caricato, puoi premere continuamente per usare i fendenti di Arataki Kesagiri senza usare resistenza. Plunging Attack : si lancia a mezz’aria per colpire il terreno, danneggiando gli avversari lungo il percorso e infliggendo DAN ad area all’impatto.

: si lancia a mezz’aria per colpire il terreno, danneggiando gli avversari lungo il percorso e infliggendo DAN ad area all’impatto. Elemental Skill Inuzaka All-Round Defense : fornisce diversi buff in base al numero di membri del party che appartengono all’Elemento Geo.

: fornisce diversi buff in base al numero di membri del party che appartengono all’Elemento Geo. Elemental Burst Juuga Forward Into Victory: mostrando il suo valore come generale, Gorou infligge AoE Geo DMG e crea un campo noto come General’s Glory per incoraggiare i suoi compagni

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.