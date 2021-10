PJ Masks Eroi della Notte: disponibile su PC e console

Outright Games, il celebre produttore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggi il lancio di PJ Masks Eroi della Notte, il primo gioco per console basato sulla popolarissima serie animata prescolare. Vivi le avventure di Gattoboy, Gufetta e Geco nel nuovo videogioco di PJ Masks per Nintendo Switch, Playstation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), PC Digital e Stadia

In questa nuova avventura di piattaforme 3D di Petoons Studio, i fan potranno impersonare i PJ Masks nella loro missione più importante per salvare il mondo dai cattivi della notte, come Romeo, Lunetta e il Ninja della notte. Impersona il tuo eroe preferito tra Gattoboy, Gufetta e Geco, ognuno dotato dei propri superpoteri, ed esplora nuovi e incredibili luoghi, grazie a comandi intuitivi che consentiranno a tutti di entrare subito in azione. Inoltre, i giocatori più giovani potranno iniziare a usare i videogiochi proprio con PJ Masks: Eroi della Notte, perché la notte è il momento perfetto per combattere il crimine.

Terry Malham, CEO di Outright Games, ha dichiarato:

Siamo davvero felici di portare su console il primo gioco di sempre dedicato ai PJ Masks, che consentirà ai fan d’immergersi nel mondo dei loro supereroi preferiti Gattoboy, Gufetta e Geco. Attraverso la nostra partnership con Hasbro, siamo riusciti a creare un’esperienza interattiva davvero speciale per questo franchise molto amato, introducendo il mondo dei supereroi ai bambini di ogni età. Con un’azione di gioco ricca di avventure, splendidi luoghi e comandi intuitivi persino per i giocatori più giovani, speriamo che il titolo saprà conquistare e divertire tutta la famiglia.

Fin dalla sua prima apparizione su Disney Junior nel 2015, PJ Masks, prodotto da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, ha ottenuto un incredibile successo in tutto il mondo. Oltre a essere una delle proprietà televisive e licenze più conosciute nella fascia prescolare, PJ Masks è anche una delle migliori serie di Disney Junior per bambini di età compresa tra due e cinque anni. Attualmente alla quinta stagione, la serie di PJ Masks è trasmessa in tutto il mondo grazie a France5, Disney+, Netflix, Apple TV e Amazon Prime.

PJ Masks: Eroi della Notte è ora disponibile in formato digitale e retail per Nintendo Switch, Playstation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC.