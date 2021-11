Forza Horizon 5: pubblicato il trailer di lancio

Forza Horizon 5 promette l’esperienza più grande e diversificata della serie e mentre l’hype continua a crescere in vista della sua imminente uscita, Microsoft ha pubblicato un trailer di lancio per il gioco. Playground Games ha migliorato una formula già eccellente con ogni nuovo gioco del franchise, e sembra che con il prossimo passo in avanti della serie, abbia ottenuto qualcosa di speciale. Il pre-download per il titolo è già disponibile.

Forza Horizon 5 porta i giocatori in Messico, dove invece di partecipare semplicemente all’Horizon Festival, hai il compito di aiutarlo a configurarlo. Saranno disponibili gare e attività in diverse discipline, tra cui gare su strada, corse campestri, acrobazie pubbliche e vari eventi Showcase. I giocatori possono anche aspettarsi centinaia di veicoli, una varietà di attività secondarie opzionali, un vasto open world e molto altro. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.



Caratteristiche

Questa è la vostra Avventura Horizon : guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo.

: guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo. Mondo open world incredibilmente diversificato : esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve.

: esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze. Scoprite deserti animati, giungle rigogliose, città storiche, rovine nascoste, spiagge incontaminate, ampi canyon e un imponente vulcano ricoperto di neve. Mondo pieno di avventura: immergetevi in una vasta campagna con centinaia di sfide che vi ricompenseranno per partecipare alle attività che adorate. Incontrate nuovi personaggi e scegliete come si concluderanno le loro missioni in modalità Storia di Forza Horizon 5.

Coloro che hanno acquistato la Premium Edition del gioco potranno iniziare a giocare dal 5 novembre. Forza Horizon 5 verrà lanciato il 9 novembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.