Enigma Archives RAIN CODE: ecco il teaser trailer

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’annuncio di Enigma Archives RAIN CODE, gioco dark fantasy mistery dal creatore della serie Danganronpa, Kazutaka Kodaka. Il publisher Spike Chunsoft ha ora pubblicato un teaser trailer del titolo in sviluppo in collaborazione con di Too Kyo Games. Il filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, mostra diverse scene con l’ambientazione, un minimo di gameplay e i due protagonisti, che si vedevano anche negli screenshot pubblicati precedentemente.

Non si sa molto altro in merito, ne una data ne le piattaforme su cui uscirà, ma queste qui sotto sono tutte le informazioni che si hanno al momento:

Titolo: Enigma Archives: RAIN CODE

Scenario: Kazutaka Kodaka (Tookyo Games)

Musica: Masafumi Takada (Tookyo Games)

Design: Rui Komatsuzaki (Tookyo Games)

Sviluppatore: Spike Chunsoft

Data di rilascio: TBA

Piattaforme: TBA

Prezzo: TBA

ESRB Rating: RP (in attesa)

Qui potete collegarvi al sito ufficiale.

L’annuncio è arrivato durante il Danganronpa 10th Anniversary: Ultimate Class Reunion, evento che ha dato uno sguardo ai dieci anni di storia di Danganronpa con tanto di performance musicali. Questo speciale di 90 minuti è stato trasmesso in diretta dal Tokorozawa Sakura Town Japan Pavilion di Saitama, in Giappone.

Qui sotto potete vedere il teaser trailer che presenta Enigma Archives RAIN CODE.