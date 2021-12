Five Nights at Freddy: arriva la versione fisica

Ci sono novità da parte di Steel Wool Studio, il loro titolo Five Nights at Freddy’s Security Breach sta per ricevere una versione fisica. Security Breach è il prossimo capitolo della famose notte dell’orrore nell’universo di Freddy, mostratoci durante gli State of Play di Marzo

Vestite i panni di Gregory, un bambino intrappolato nel Mega Pizzaplex di Freddy Fazbear. Con l’aiuto di Freddy Fazbear in persona, Gregory deve sopravvivere alla caccia quasi inarrestabile dei personaggi rivisitati della serie e nuove terribili minacce.

Il nuovo titolo presenta divertenti giochi a tema horror in cui i giocatori esplorano le attività notturne all’interno delle pizzerie di Freddy Fazbear.

In Security Breach, incontrerete nuovi personaggi e non solo! Interagite con le stelle stesse utilizzando le ultime tecnologie animatroniche.

Il titolo uscirà il 15 Marzo su PlayStation 4, PlayStation5 e Steam