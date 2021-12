Aeterna Noctis: nuovo aggiornamento gratuito

Ci sono novità per Aeterna Noctis, gioco 2D sviluppato e distribuito da Aeternum Game Studio S.L., ha rilasciato il suo primo aggiornamento gratuito importante, con l’obiettivo di rendere il gioco più accessibile!

Dopo aver ascoltato attentamente la community, Aeternum Game Studios ha deciso di aggiungere una nuova modalità di gioco, per quei giocatori che richiedono un’esperienza più accessibile, oltre ad altri miglioramenti di qualità della vita.

Il titolo ora ha due modalità di gioco. Aeterna & Noctis:

La modalità Aeterna è un’esperienza più accessibile incentrata sull’esplorazione e l’azione, mentre Noctis è l’esperienza originale e stimolante. Lo studio ha ridisegnato i livelli per la modalità Aeterna per rendere meno ripida la curva di difficoltà. Inoltre, i boss finali avranno un po’ meno HP in modo che sarete in grado di batterli più facilmente.

Sarete in grado di passare da una modalità all’altra senza dover iniziare una nuova partita. Lo studio ha anche implementato altre nuove funzionalità, come l’aggiunta di più troni alla mappa, come richiesto dalla comunità e ci sono una serie di bug che sono stati risolti.

Per chi non lo conoscesse, il titolo racconta la storia del Re delle Tenebre e la sua infinita crociata contro la Regina della Luce per il trono di Aeterna. I due sovrani furono maledetti tanto tempo fa con il dono dell‘immortalità e condannati a combattersi l’uno contro l’altro fino alla fine dei tempi. I giocatori vivranno questo conflitto affrontando 16 livelli impegnativi, tra loro distinti e pieni di pericoli.

Ogni zona avrà nemici differenti sempre più complessi, che spaziano tra 100 diversi tipi, 20 boss e decine di puzzle che metteranno a dura prova i giocatori. Gli utenti avranno modo di personalizzare il loro stile di gioco tra combattimento ravvicinato, dalla distanza o tramite la magia, una non esclude l’altra ovviamente.

Vi ricordiamo che il titolo è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Via Steam ed Epic Games). Vi ricordiamo anche che la Caos Collectot Edition sarà disponibile in primavera!