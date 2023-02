Fire Emblem Engage: annunciati i nuovi DLC al Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct è stato annunciato che Fire Emblem Engage riceverà dei nuovi DLC, il Pacchetto 2 ed il Pacchetto 3 con all’interno dei nuovi eroi da sbloccare come Hector, l’Emblema della Forza o Soren emblema dell’Acume.

Il pacchetto 2 includerà Hector, l’Emblema della forza aumenterà la difesa del giocatore e sarà in grado di scatenare potenti contrattacchi mentre Soren, l’emblema dell’Acume sarà in grado di sferrare incantesimi su vasta scala. La bella Camilla è l’Emblema della Rivelazione che riuscirà a modificare il terreno per ostacolare l’avanzata dei nemici verso il giocatore. Mentre il pacchetto 3 include Chrom e Daraen, Emblema dei Legami, capaci di annientare i nemici sia con la spada che con attacchi magici scatenando spaventose combo. Veronica è l’emblema degli Eroi che ci permetterà di evocare alleati aggiuntivi che combatteranno insieme a noi durante la battaglia e verranno aggiunte nuove missioni per reclutare questi emblemi nel Pacchetto 3. Invece il Pacchetto 4 conterrà l’espansione chiamata il Capitolo Maligno che vedrà il giocatore alle prese con nuovi nemici ed un’oscura figura che minaccia la pace.

Il Pacchetto 2 è disponibile da stasera dopo la fine del Nintendo Direct mentre i Pacchetti 3 e 4 entro la fine del 2023. Nintendo ci ha anche mostrato il nuovo trailer di The Legend Of Zelda Tears of The Kingdom. Nel frattempo qui sotto potete vedere il nuovo trailer che presenta i nuovi personaggi e la nuova espansione.