Super Mario RPG Guida: a spasso per il Regno dei Funghi

Siamo tornati da qualche giorno nel mondo di Mario stravolto da due eventi importanti: primo, il perfido Fabbro Magno è riuscito a soggiogare persino Bowser e minaccia di conquistare ogni cosa con il suo esercito di armi viventi, e secondo le consuete meccaniche platform hanno ceduto il passo ad un’impostazione da JRPG che potrebbe disorientare i giocatori meno avvezzi. Ma niente paura, la qui presente guida vi aiuterà a muovere i primi passi nella prima avventura ruolistica dell’idraulico baffuto ed a comprenderne per bene tutte le sfaccettature: eh sì perché, sebbene la durata di Super Mario RPG sia piuttosto ridotta, la profondità dei contenuti è sorprendente e potrebbe facilmente confondere quanti non sanno dove iniziare per esplorare tutto ciò che il gioco ha da offrire. Per questo motivo abbiamo messo insieme un pratico vademecum ricco di consigli e suggerimenti per aiutarvi a raccogliere le Sette Stelle e liberare il Regno dei Funghi dai malvagi scagnozzi di Fabbro Magno!

Super Mario RPG: non accumulate troppi consumabili

Tenere da parte il maggior numero di oggetti possibile in attesa di utilizzarli quando ne avremo realmente bisogno è un peccato di cui ci siamo macchiati tutti, qualunque fosse il tipo di gioco che consentiva di farlo. Comportarsi allo stesso modo in Super Mario RPG potrebbe essere una tentazione difficile da resistere, ma possiamo assicurarvi che non ce n’è affatto bisogno: tra forzieri in bella vista e drop dei nemici, capirete ben presto che la distribuzione degli stessi è estremamente generosa, e anche nel caso in cui non ne doveste trovare troppi in giro di solito è perché state per imbattervi in un lauto gruzzolo nascosto da qualche parte. Qualora restassimo proprio a corto di consumabili, ne troveremo sempre in abbondanza nei negozi, anche perché questi ultimi non propongono molte altre alternative con cui spendere le nostre sudate monete. Assicuratevi perciò di rimpolpare con regolarità salute e Punti Fiore, perché non potete sapere quando vi imbatterete in un boss o in un nemico più forte del solito.

Risparmiate le Mosse a Tre per gli scontri più difficili

Una delle nuove caratteristiche introdotte nel remake di Super Mario RPG sono le cosiddette Mosse a Tre, ovvero attacchi particolari che sfruttano la potenza di tutti e tre i membri del party per infliggere danni ingenti o per curare e potenziare la squadra. Possiamo usufruirne dopo aver riempito un indicatore speciale, che si carica quando si attacca o ci si difende con il giusto tempismo. Potreste sentirvi liberi di utilizzarli a piacimento, magari per spazzare via degli schieramenti numerosi di nemici che non avete voglia di affrontare, ma non sarebbe il loro impiego ideale. È molto difficile portare l’indicatore da 0 a 100% durante una battaglia contro i boss per approfittare di una Mossa a Tre e a volte, soprattutto a difficoltà Normale, infliggere un grande quantitativo di danni in un colpo solo fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il nostro consiglio pertanto è di salvaguardarle per quelle battaglie in cui ne avrete effettivamente bisogno, dato che potrebbero trarvi d’impaccio da circostanze assai spinose.

Focalizzatevi su attacco e difesa con il passaggio di livello

I PF sono una risorsa molto preziosa e per la maggior parte del gioco ne avrete a disposizione un quantitativo piuttosto esiguo. Nelle normali battaglie contro i nemici casuali, dovreste utilizzare esclusivamente gli attacchi normali, assicurandovi di rispettare il giusto tempismo, piuttosto che consumare PF con le abilità speciali, altrimenti rischiate di esaurirli in un momento cruciale. Per questo motivo, è meglio concentrarsi sul potenziamento dell’attacco fisico e della difesa con ogni livello, piuttosto che sulla magia o sugli HP. Alcuni personaggi, come Mallow e Peach, potrebbero beneficiare di qualche HP aggiuntivo quando entrano a far parte del nostro gruppetto di esploratori ma, una volta raggiunto il livello degli altri personaggi, dovreste iniziare a investire i bonus alle statistiche nell’attacco fisico. Questo approccio vi ripagherà ampiamente durante le fasi finali, quando vedrete fioccare centinaia di danni con attacchi ben assestati, un vantaggio non da poco per affrontare alcuni dei boss di fine gioco e post-gioco.

Sfruttate a fondo l’Anello Campanella

All’inizio di Super Mario RPG riceverete il titolare anello, un accessorio equipaggiabile che indica la presenza di un forziere nascosto all’interno di una schermata. È consigliabile farlo indossare subito ad un personaggio e lasciarlo in dotazione ad uno dei membri del party per la durata dell’avventura. Gli oggetti che si trovano nelle casse nascoste di solito sono abbastanza comuni, ma sono pur sempre scorte aggiuntive gratuite, e può comunque capitare di imbattersi in attrezzature uniche e molto più potenti della media. Il vantaggio degli accessori è che non importa a chi siano stati assegnati perché, fino a quando vengono trasportati da uno dei componenti del party, i loro effetti sono sempre attivi. Tenetelo bene a mente, perché lo stesso ragionamento vale anche per gli ornamenti che moltiplicano l’esperienza guadagnata, ma non per quelli che accrescono statistiche e difese.

Variate a piacere la difficoltà di Super Mario RPG

Sebbene Nintendo e ArtePiazza abbiano compiuto un lavoro eccezionale per migliorare e rifinire gli scontri e il bilanciamento di Super Mario RPG, non si può negare che il lascito del suo DNA originale sia ancora tangibile e, considerato che quest’ultimo nasce su Super Nintendo in quella che era un’epoca ancora parecchio sperimentale per i JRPG, come pure il fatto che fosse il primo RPG in assoluto con Mario e i suoi amici/nemici come protagonisti, può capitare che alcuni combattimenti non siano proprio una passeggiata. Se vi trovate in difficoltà, se un boss vi sta dando del filo da torcere o se siete semplicemente stufi di combattere un particolare tipo di nemico in un’area, sentitevi pure liberi di attivare la modalità Facile, tanto potrete tornare indietro in qualsiasi momento qualora il resto del gioco vi sembri troppo elementare, e non c’è assolutamente nessuna penalità o “marchiatura” sul file di salvataggio per averlo fatto. Non ha senso perdere tempo con qualcosa che non digerite, quindi rendetevi le cose un po’ più semplici, risparmiate qualche improperio di troppo e passate da un’impostazione di difficoltà all’altra a vostro piacimento.

Sconfiggete per primi i nemici forti

Di tanto in tanto, vi imbatterete in avversari che sul campo e in battaglia sembrano normali, ma vengono evidenziati come nemici forti quando li selezionate. Questi ultimi sono versioni più forti, più robuste e molto più pericolose delle loro controparti comuni e spesso richiedono un po’ di strategia aggiuntiva per essere abbattuti. Vi suggeriamo di concentrarvi subito su di loro perché spesso gli attacchi di cui dispongono sono in grado di atterrare uno dei personaggi del party con uno o due colpi, e la loro velocità li porta spesso ad agire per primi. Tuttavia, cercate di non sottrarvi allo scontro, perché le ricompense sono cospicue: per ogni nemico speciale sconfitto otterrete una moneta rana, oltre ad un ammontare decisamente maggiore di monete d’oro ed esperienza. Inoltre, benché non sia statisticamente accertato, abbiamo notato che le battaglie contro i nemici speciali sembra abbiano maggiori probabilità di generare il power up che ci accorda il minigioco di Yoshi al termine degli stessi, grazie al quale possiamo raddoppiare i premi ricevuti. Che affare!

Se siete bloccati, parlate con Ranius

Dopo esservi uniti a Mallow, il bizzarro “girino”, e aver raccolto il primo Frammento Stellare, verrete invitati a visitare la città natale delle rane e ad incontrare suo nonno, il saggio Ranius. Per quanto quest’ultimo possa sembrare un PNG con il quale siete destinati a parlare una sola volta in tutto il gioco, il suo ruolo in realtà è ben più utile. Se vi siete persi, se non sapete cosa fare o se volete un consiglio che possa indirizzarvi sulla strada giusta, di tanto in tanto fate un salto al Lago Girino e parlate con l’anziana ranocchia, che non esiterà a dispensare la sua sapienza. Spesso si tratta di consigli molto semplici, a volte formulati in guisa di piccoli enigmi, il che può essere un po’ frustrante, ma se prestate la dovuta attenzione scoprirete che vi aiuteranno sempre a capire come muovervi per progredire nella storia.

