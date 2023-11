Super Mario RPG Guida: come trovare tutti i tesori nascosti

All’interno del remake di Super Mario RPG troverete sparpagliati una serie di forzieri segreti nascosti, che fluttuano invisibili in un sacco di stanze diverse. L’Anello Campanella fa comparire una notifica quando state esplorando un’area che contiene uno di questi scrigni, ma anche con l’ausilio di tale accessorio può essere difficile individuare le posizioni precise. Per questo preciso motivo, troverete riportate di seguito le coordinate necessarie per individuare con precisione tutti i tesori nascosti del gioco, alcuni posizionati in maniera diversa rispetto all’originale, e fare così incetta di oggetti preziosi (indicati tra parentesi nella nostra lista)!

Potete ottenere l’Anello Campanella una volta raggiunto il seminterrato del negozio di oggetti del Regno dei Funghi e, una volta indossato, noterete che non conferisce alcun potenziamento delle statistiche ma vi avvisa quando una stanza in cui vi trovate contiene un segreto. Più avanti, su Nimbus, riceverete una versione potenziata dell’anello che segnala quando siete in prossimità del punto in cui si trova un forziere invisibile. Lo scrigno parlante al piano superiore della casa del sindaco di Mostroburgo è in grado di rivelare anche quanti tesori nascosti dovete ancora trovare, il che è utile se state cercando di scovarli tutti.

Super Mario RPG: l’elenco dei tesori nascosti

Castello dei Funghi (Fiore)

Dopo aver ricevuto l’Anello Campanella dal Toad che si trova nel piano interrato del negozio di oggetti del Castello dei Funghi, saltate sulla sua testa e aspettate che si sposti nell’angolo a nord est, dopodiché saltate di nuovo.

Castello dei Funghi (Moneta Rana)

Una volta entrati nel Castello vero e proprio, saltate sulla testa del Toad che si aggira davanti all’ingresso dell’anticamera della sala del trono e poi sulla sporgenza che sovrasta la porta, al centro della quale si trova il tesoro. Dovrete attendere che il trambusto nel maniero si plachi per sfruttare questo metodo.

Sentiero dei Banditi (Ranacola)

Usate il fiore rosso vicino l’uscita ovest del Sentiero dei Banditi per saltare verso l’alto e a destra, permettendovi di raggiungere questo scrigno posizionato molto in alto.

Borgo Rosa (Moneta Rana)

Entrate nel negozio di oggetti e saltate sugli scaffali dietro il cassiere.

Borgo Rosa (Moneta Rana)

A Borgo Rosa scorgerete una casa costruita su una sporgenza rocciosa che sembra irraggiungibile, ma potete arrivarci saltando sulla testa di un Toad nelle vicinanze e poi sulla sporgenza stessa. Salite al piano superiore della casa e saltate sul letto per prendere il forziere nascosto, e non dimenticatevi di premere l’interruttore nella stanza per sbloccare le scale all’esterno.

Dedalo Boscoso (Ranacola)

All’ingresso del Dedalo Boscoso, saltate sul lato sinistro del sentiero.

Dedalo Boscoso (Moneta Rana)

Dopo il primo passaggio sotterraneo, saltate all’estrema sinistra del tronco dal quale riemergete.

Dedalo Boscoso (Fiore)

Nella zona con i sette ceppi e i Torcibruchi, entrate nel tronco più vicino all’ingresso (sulla destra). All’interno, eliminate i nemici e saltate al centro del lembo di terra a sud est.

Dedalo Boscoso (Ranacola)

Nella stessa zona di cui sopra, entrate nel tronco più lontano dall’ingresso (quello che non è in coppia). Dirigetevi verso il fondo e saltate dietro il bruco addormentato.

Dedalo Boscoso (Niente)

Nella stessa zona di cui sopra, se entrate nel tronco di sinistra nella seconda fila dall’ingresso, potete saltare nell’anfratto roccioso a nord est per rivelare lo scrigno, che tuttavia non contiene un bel niente.

Dedalo Boscoso (Essenza Rossa)

Nella stanza finale con il blocco di salvataggio, dopo aver seguito correttamente Geno nel labirinto, saltate nell’angolo in basso a sinistra vicino all’ingresso.

Tunnel dei Tubi (Moneta Rana)

Nella stanza con la fila di Piante Piranha, entrate nel secondo tubo e saltate verso destra davanti alla piattaforma sopraelevata per scoprire un blocco invisibile, che potrete quindi usare per salire in cima alla piattaforma. Correte un po’ in avanti e saltate per scoprire il tesoro.

Tunnel dei Tubi (Moneta Rana)

Tra il forziere suddetto e quello già visibile nella stessa stanza, potete trovare un secondo forziere nascosto.

Isola Yoshi (Moneta Rana)

Lo scrigno segreto si trova dietro il blocco di salvataggio.

Passo di Booster (Fiore)

Salite sulla piccola pianta di carciofi nella parte sopraelevata in alto a sinistra e saltate.

Passo di Booster (Caramella Roccia)

Poco prima dell’uscita settentrionale della prima area, saltate nell’angolo in alto a sinistra.

Torre di Booster (Moneta Rana)

Nella stanza delle scale con una schiera infinita di Snifit, saltate nel punto in alto a sinistra in cima alle scale.

Torre di Booster (Moneta Rana)

Proseguite per un po’ attraverso la torre fino a entrare nella stanza raggiungibile solo saltando con il Thwomp sull’altalena sottostante. Qui dovreste trovare alcuni Snifit che cadono con il paracadute. Attraversate la zona finché non vedrete un sentiero nel muro a lato delle scale, inoltratevi fin dove possibile e poi saltate verso l’alto per aprire il forziere.

Torre di Booster (Busta della Fortuna)

Nella stanza con le piattaforme e il blocco di salvataggio, saltate con attenzione in cima allo scrigno visibile e poi saltate di nuovo.

Torre di Booster (Fungo)

Nella stessa stanza precedente, saltate nell’angolo in basso a destra.

Nozzelandia (Moneta Rana)

Recatevi al piano superiore della locanda/negozio di oggetti ed entrate nella camera da letto, quindi saltate sugli scaffali.

Relitto Affondato (Ranacola)

Ottenere questo forziere è un’impresa alquanto complessa: nella stanza in cui vi trovate a tu per tu con il clone di Mario, saltategli sulla testa passando rasenti al muro ad est e poi di nuovo in alto per trovarlo. Non interagite con l’altro Mario o farete scattare una battaglia e, una volta superata, dovrete lasciare l’area del relitto e poi tornare indietro per farlo riapparire.

Colle Finale (Essenza Rossa)

Usate il cannone all’ingresso di Colle Finale per catapultarvi sulla piattaforma gialla, quindi saltate verso nord mentre vi trovate su quest’ultima.

Colle Finale (Ranacola)

Nella seconda schermata di Colle Finale, prima di infilarvi nel cannone, saltate sul terreno sprofondato davanti allo stesso per scoprire una piattaforma gialla galleggiante. Fatevi sparare su quest’ultima e saltate verso nord per scoprirne un’altra. Utilizzate di nuovo il cannone per raggiungere la seconda piattaforma gialla e, da lì, la sporgenza dove sul lato ovest troverete il tesoro nascosto.

Colle Finale (Moneta Rana)

Nella zona in cui vedete un prato erboso, saltate da uno dei due fiori viola verso la zona centrale fra di loro.

Colle Finale (Moneta Rana)

Nella mappa in cui bisogna saltare sul ponte fatto di blocchi, entrate prima nell’apertura sul fianco della roccia sotto il ponte, dirigetevi verso il fondo di questa grotta e saltate nell’angolo in alto a sinistra.

Tempio di Belome (Moneta Rana)

Dopo aver varcato l’enorme cancello, vi ritroverete in una stanza con un normale forziere proprio di fronte a voi. Sfruttate la vicina sporgenza per saltarci sopra e accedere al primo tesoro nascosto della schermata.

Tempio di Belome (Moneta Rana)

Scendete le scale nella medesima stanza in cui avete recuperato il forziere precedente e saltate dove il muro piega ad angolo retto per trovarne un altro.

Mostroburgo (Moneta Rana)

Saltate nell’angolo in basso a sinistra della zona di accesso.

Valle Fagiolo (Moneta Rana)

Entrate nel tubo di destra, spostatevi nell’angolo in basso a sinistra e saltate.

Valle Fagiolo (Essenza Rossa)

Nella schermata con 5 Piante Piranha, sconfiggete e infilatevi nel tubo di quella all’estrema destra, dopodiché posizionatevi nell’angolo alto della sporgenza di destra e saltate.

Valle Fagiolo (Ranacola)

Sempre nella stessa schermata, scendete nel tubo in basso a destra (il primo che incontrate una volta entrati nella zona) e raggiungete quasi l’estremità della piattaforma a uncino prima di saltare e prendere lo scrigno.

Nimbus (Moneta Rana)

Saltate sulle scatole nel negozio di oggetti di Nimbus.

Nimbus (Moneta Rana)

In fondo alle scale, prima di raggiungere i prigionieri nel castello, saltate nel punto in cui si trova il nemico con il forchettone (dopo averlo battuto).

Nimbus (Moneta Rana)

Nella medesima schermata, attraversate la fessura tra i mattoni, camminate verso nord su un sentiero invisibile e infine saltate per scoprire un altro scrigno.

Nimbus (Moneta Rana)

Nella stanza successiva a quella in cui avete affrontato Birdo, saltate sul forziere lì presente e poi saltate di nuovo per rivelarne un altro.

Nimbus (Moneta Rana)

Questo forziere sembra appaia solo dopo aver battuto Valentina e aver riportato il castello di Nimbus al suo antico splendore: nella sala con le tre porte, saltate accanto alla gabbia degli uccelli.

Mondo delle Armi (Fungo)

Presso il punto di salvataggio dopo la stanza con l’interruttore verde, saltate nell’angolo in basso a sinistra per recuperare… un misero fungo. Ben poca cosa per essere l’ultimo tesoro nascosto del gioco, eh?

