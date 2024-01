Spyro: un nuovo capitolo è in sviluppo?

Dimostrando il potere senza tempo dell’IP, un Tweet affermativo dall’account ufficiale di Spyro the Dragon ha suscitato scalpore, alimentando la speculazione secondo cui un altro capitolo della serie potrebbe essere in vista. The Spyro: Reignited Trilogy è stato pubblicato nel 2018 su PS4 e, a parte un’apparizione in Crash Team Rumble, non abbiamo visto molto del nostro scaglioso amico ultimamente, ed è ormai giunto il momento per un seguito. L’account ha pubblicato un’immagine del carismatico Spyro sorridente, con intarsiato un testo che afferma:

Devi crederci!

Naturalmente, con la serie recentemente gestita dallo sviluppatore Toys for Bob e pubblicata da Activision, c’è la possibilità che qualunque cosa venga dopo possa essere un’esclusiva Xbox. La società madre Microsoft ha recentemente completato l’acquisizione di Activision nell’ambito di un’acquisizione da 69 miliardi di dollari che ha fatto tremare il settore. Ricordiamo che a fine settembre 2023, un rumor affermava che Toys for Bob stava sviluppando un nuovo titolo per Spyro. Un leak era apparso su Reddit, rivelando nuove informazioni sul gioco, tra cui il nome, la presunta data di annuncio, il periodo stimato del lancio e le piattaforme. Il post stimava come periodo di uscita il quarto trimestre del 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Vi invitiamo a prendere con le pinze queste informazioni, fin quando non saranno a disposizione notizie ufficiali. Di seguito una panoramica della serie:

Spyro the Dragon è una serie di videogiochi a piattaforme. In un primo periodo (1998-2000), la serie fu sviluppata da Insomniac Games per i primi tre capitoli sulla console Sony PlayStation e coprodotta da Sony e da Universal Interactive Studios (successivamente acquisita da Vivendi, a sua volta acquisita nel 2007 da Activision). Successivamente, Universal fu l’unico produttore del gioco: la serie divenne multipiattaforma e passò su svariate piattaforme e tra diversi sviluppatori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni su Spyro 4.