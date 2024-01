The Last of Us Part II Remastered Guida: come abbattere il Bloater in Senza Ritorno

La modalità rogue-like Senza Ritorno presente in The Last of Us Part II Remastered (qui la nostra recensione del gioco) ha come obiettivo finale quello di abbattere il boss di fine run, azione che vi porterà al completamente della partita, offrendovi poi la possibilità di sbloccare un nuovo boss. Il primo boss da affrontare è un Bloater potenziato rispetto a quelli che si incontrano nella Modalità Storia e in molti potrebbero arrivare impreparati a questo scontro finale. Ecco perché noi di GamesVillage veniamo in vostro soccorso con questa guida, dandovi dei consigli utili per abbattere il Bloater al primo colpo e arrivare alla mitica sfida equipaggiati con le armi giuste e più performanti per questa battaglia.

The Last of Us Part II Remastered: le armi e le munizioni da avere assolutamente

Il Bloater di Senza Ritorno rappresenta una grossa minaccia e morire proprio alla fine potrebbe non essere ottimale per i vostri nervi! Per aumentare le possibilità di vittoria, dopo MOLTI tentativi abbiamo trovato i giusti equipaggiamenti da reperire e riuscire ad ottenere nel corso della run, in modo tale da massimizzare i danni contro il grosso infetto. Di seguito vi indichiamo le migliori armi e munizioni per lo scontro:

Fucile a pompa + munizioni incendiarie

Arco + frecce esplosive

Pistola da caccia (con danno potenziato)

3 Molotov (e relativa formula)

3 Bombe a tubo (e relativa formula)

Arma da mischia (magari migliorata)

Questi sono gli equipaggiamenti consigliati e che garantiranno danni relativamente massicci contro il Bloater, diminuendo drasticamente il tempo della battaglia. Chiaramente difficilmente potrete ottenerle tutte insieme nel corso della run, ma l’importante è riuscire ad avere almeno una/due delle armi indicate, una delle due bombe, ma mai dimenticare di arrivare alla fine dello scontro con un’arma da mischia (e tra poco vedremo il perché).

Aumentare le chance di ottenere questi equipaggiamenti

Quando iniziate una run di Senza Ritorno, bisogna essere consci che l’obiettivo principale è quello di ottenere i migliori equipaggiamenti per abbattere il boss finale e allo stesso tempo, massimizzare munizioni e scorte. Come fare? Ecco i nostri consigli:

Consegnare sempre gli item richiesti dalla cassetta postale. Questo aumenterà le possibilità di ottenere armi potenti come il Fucile a Pompa o la Pistola da caccia, oppure ricevere le formule per creare proiettili speciali o bombe. Tra un livello e l’altro, controllare sempre il negozio di armi e acquistare armi ed equipaggiamenti indicati sopra quando possibile. Se avete tanta valuta, aggiornate sempre il negozio quando possibile. Questo aumenterà le possibilità di ottenere le armi indicate. Quando possibile, giocare sempre i livelli “Conquista” in modo tale da ottenere valuta, integratori e rottami extra. Evitare di utilizzare i proiettili incendiari, esplosivi o la Pistola da caccia nei livelli che precedono il boss finale. Questo vi permetterà di accumulare proiettili e arrivare preparati allo scontro finale. Utilizzare le risorse per creare Molotov e/o Bombe a tubo ed evitare di utilizzarle nei livelli no-boss. Quando disponibili, acquistate Molotov e/o Bombe a tubo dal negozio. Questo vi consentirà di risparmiare risorse che potranno essere usate per creare ulteriori bombe.

Lo scontro col Bloater: non dategli tregua!

Seguendo questi consigli arriverete alla battaglia finale contro il Bloater nelle migliori condizioni per sconfiggerlo nel minor tempo possibile, evitando di essere brutalmente dilaniati. Ma come e cosa fare per uscire vittoriosi dallo scontro?

In primis, equipaggiate le Molotov o le Bombe a tubo e lanciategliele tutte e 3, in modo tale da levargli quasi metà della sua vita. Passate poi al Fucile a pompa con proiettili incendiari o all’Arco con frecce esplosive e continuate il bombardamento, evitando però di essere caricati o colpiti dal mostro. Nel momento in cui terminerete i colpi, avete 3 possibilità:

Se siete in possesso anche di un Arco/Fucile a pompa, equipaggiatelo con le munizioni giuste e abbattete il mostro Se avete la Pistola da caccia, equipaggiatela e scaricategli contro tutte le munizioni e il gioco è fatto Se non avete nessuna delle armi indicate e consigliate, andate in un posto lontano dal Bloater e fabbricate velocemente proiettili o bombe e tornate alla carica

Detto ciò, a cosa serve l’arma da mischia? Nel corso della battaglia arriveranno in soccorso del boss alcuni infetti, che si riveleranno essere una distrazione e una seccatura. Dunque, dovrete abbatterli subito utilizzando l’arma bianca, per poi tornare alla carica contro il vostro vero bersaglio. Occhio però a non perdere di vista il Bloater, perché nel frattempo potrebbe caricarvi o afferrarvi e one-shottarvi.

Se seguirete alla lettera i consigli della nostra guida, sconfiggere il Bloater risulterà essere più facile del previsto, fidatevi! Inoltre. dopo aver ucciso il Bloater e terminata la run, sbloccherete un nuovo e temibile boss da affrontare!