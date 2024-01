Dragon Ball Daima: il nuovo filmato mostra Goku bambino

Nella giornata di oggi ci sono stati diversi reveal per l’universo Dragon Ball: dal trailer di Sparking Zero con Goku contro Vegeta, passando per il DLC di Kakarot, Goku’s Next Journey. tra di loro anche TOEI Animation ha voluto pubblicare un nuovo trailer di Dragon Ball Daima, nuovo anime dalla storica serie di Akira Toriyama, annunciato lo scorso ottobre, e che arriverà in autunno 2024.

Il filmato, che potete vedere qui sotto, si focalizza su Son Goku versione bambino, e lo si vede combattere dentro una taverna mentre viene infastidito durante un classico pasto robusto del protagonista.

Qui sotto alcune delle figure cardine per questo nuovo anime:

Original work, story e characted design

Akira Toriyama

Series Director

Yoshitaka Yashima

Aya Komaki

Animation Character Design

Katsuyoshi Nakatsuru

Series Composition e Scenario

Yuko Kakihara

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Dragon Ball Daima