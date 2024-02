Hazbin Hotel: attraverso la redenzione in un inferno “da favola”

Cosa accadrebbe se una principessa Disney vivesse all’Inferno con il sogno di redimere le anime dei peccatori? Vivienne Medrano, nel passato 2019, si è probabilmente posta questo quesito, arrivando a realizzare Hazbin Hotel. L’episodio pilota della serie fu inizialmente distribuito su Youtube, dove è ancora disponibile, e ha subito raggiunto un’ampia fetta di pubblico, attirando le attenzioni di A24 per poi essere distribuito su Prime Video.

Da quel singolo episodio, quindi, nasce la serie Hazbin Hotel, una commedia animata della quale è stata prodotta la prima stagione con otto episodi, che raccontano la storia di Charlie Stella del Mattino, principessa dell’inferno e figlia di Lucifero, giovane piena di speranza e gioia, che a differenza del contesto violento e sanguinario in cui è nata desidera per le anime dei peccatori la redenzione, proponendo così l’Hazbin Hotel, un albergo in cui è possibile espiare le proprie colpe ed evitare che gli angeli esorcisti scendano nell’Inferno per uccidere definitivamente i peccatori.

La serie tv è stata diffusa in streaming su Prime Video a partire dal 19 gennaio, e ha spopolato nel web raggiungendo sia i vecchi fan che i nuovi, creando una forte e numerosa community. In questo speciale andremo ad analizzare il percorso che ha portato Hazbin Hotel fin qui, partendo dalla serie originale, passando in rassegna quelli che sono stati i passi principali che hanno reso celebre la serie.

Hazbin Hotel: da Youtube fino a Prime Video

Era il 28 ottobre del 2019, e Vivienne Medrano, in arte Vivziepop, pubblicò su Youtube l’episodio pilota di Hazbin Hotel. Un musical, una commedia, che quasi vuole ricordare e ironizzare i lungometraggi animati più famosi, dove invece di ritrovarci in un mondo incantato siamo nel bel mezzo dell’inferno, nel caos e nella crudeltà più pura priva di luce e speranza.

Qui, l’unica fiamma è proprio quella della figlia di Lucifero, la giovane Charlie, principessa in divenire che decide di fondare un Hotel, l’Happy Hotel in origine, per permettere ai peccatori di avere una possibilità contro lo Sterminio degli angeli, che ogni anno si abbatte su Pentagram City, travolgendo ed eliminando definitivamente le anime dei peccatori.

Il sogno di Charlie però non viene capito né dalla sua famiglia, né dal resto dell’inferno, incapace di vedere la bellezza nel canto di speranza che viene da lei intonato. No, non metaforicamente, letteralmente, durante un’intervista con la sua canzone Inside of every demon is a rainbow prova a spiegare ingenuamente il suo sogno, ma in tutta risposta viene derisa e cacciata via dallo studio.

🚨Spoiler Alert 🚨 Prepare to be shaken to your core! pic.twitter.com/nDu2Z2yFEK — Hazbin Hotel (@HazbinHotel) January 28, 2024

Nell’evidente fiasco che abbatte la principessa, la speranza si riaccende quando l’Happy Hotel attira l’attenzione di Alastor, un demone misterioso ma estremamente potente, che per “noia” decide di unirsi al progetto di Charlie, rinominando l’albergo Hazbin Hotel, e comportandosi come “produttore esecutivo”, sostenendo l’albergo nel suo intento con sadica ironia.

Il progetto non è passato inosservato, anche perché Vivziepop ha lavorato in grande: sfruttando l’aiuto di numerosi autori, artisti e cantanti provenienti dal web, ha dato origine a un progetto di altissima qualità, nonostante fosse pensato in origine per Youtube. Quasi un anno dopo, A24 ha deciso di acquistare il progetto per crearne una serie, poi prodotta su Prime Video. Oltre quattro anni di lavoro e infine il 19 gennaio l’attesa è stata ripagata, con il primo effettivo episodio di Hazbin Hotel, e bisogna proprio dirlo: le aspettative non sono state affatto deluse!

Gli episodi e i personaggi di Hazbin Hotel

Non si direbbe dalle animazioni e dai colori sgargianti che caratterizzano la serie, ma siamo sempre all’inferno, e ovviamente gli otto episodi che si susseguono tendono a rivelare le parti più oscure degli animi umani. La violenza è al primo posto e gli insulti non si risparmiano, ma è proprio in questo contesto che emerge la dolce voce di Charlie e il suo racconto.

Infatti la serie parte con un breve riassunto sulla situazione dell’Inferno, nato come punizione nei confronti di Lucifero, un serafino ribelle che voleva opporsi alle rigide regole degli angeli, e Lilith, prima moglie di Adamo, testarda e indipendente decisa a non sottostare alle volontà dispotiche del primo uomo. Condannati dal Paradiso a regnare in un luogo di nefandezze e perdizione, i due innamorati diedero origine alla loro figlia Charlie, che porta con sé la mente sognatrice del padre, e il dono del canto ispiratore come la madre, covando il desiderio di guidare l’inferno verso un destino diverso e meno crudele.

La parte biblica della trama prende ispirazione dalla Cabala ebraica, soprattutto per quanto riguarda la gerarchia angelica e la figura di Lilith, anche se ovviamente la storia ha delle rielaborazioni piuttosto chiare e nette. La maggior parte dei protagonisti è composta da peccatori, alcuni dei quali compongono il “cast” principale dell’hotel. I personaggi sono numerosi, ognuno ben caratterizzato sia nel comportamento che nel design, assumendo metaforicamente l’aspetto di animali antropomorfi, simboleggiando quindi i loro crimini in vita e la loro dannazione nella morte, andando a scavare in profondità nell’imperfezione che guida la morale umana.

Tra i protagonisti amati dal pubblico, fatta eccezione per Angel Dust che rimane sicuramente in cima alla lista, emerge anche la figura di Lucifero, molto meno imponente e terribile di come si pensava, rappresentato come un padre divorziato di mezza età che, grazie all’hotel, riesce a tornare in contatto con la figlia, scontrandosi con la figura subdola di Alastor. Il Demone della Radio, infatti, pare che sia nell’hotel solo per seminare caos, specialmente perché i suoi obiettivi sono ancora segreti. Tuttavia, nel finale di stagione si è capito che la sua libertà è limitata da qualcosa, o da qualcuno… ovviamente, il web si è già scatenato con le varie teorie e possibilità.

Un plauso va anche ai villain, sia quelli infernali come Vox e Valentino, e quelli paradisiaci come Lute e Adamo, la cui figura ha destato veramente molti quesiti soprattutto durante la canzone Tu non sapevi, in inglese You didn’t know, in cui emergono le contraddizioni del Paradiso che hanno spinto la protagonista a prendere la decisione di creare un Hotel.

Le canzoni sono ovviamente un punto fondamentale nella serie, e molte di queste sono state accolte positivamente, anche nella loro versione italiana, che ha portato a considerare il doppiaggio italiano quasi al pari di quello inglese, sebbene ci fossero state delle remore – subito superate – per quanto riguarda i doppiatori di Vox e Alastor, Oreste e Nanni Baldini. Invece, niente da dire per Charlie e Angel Dust, doppiati rispettivamente da Rossa Caputo e Riccardo Suarez, il quale ha veramente conquistato il pubblico con la canzone Veleno.

The first family of Hell pic.twitter.com/Eji6hk0TnU — Hazbin Hotel (@HazbinHotel) February 3, 2024

Helluva Boss: la web serie di Vivziepop

Vivziepop ha prodotto un’altra serie pubblicata totalmente su Youtube, attualmente visibile e completamente gratuita, che ha già quasi raggiunto il finale della seconda stagione. La serie, chiamata Helluva Boss, parla di Blitzo, pronunciato Blitz, Imp a capo di una società di sicari a pagamento che vivono nello stesso universo di Hazbin Hotel, o per meglio dire nello stesso inferno.

Anche qui, la storia è trattata in modo esemplare, la qualità veramente alta nonostante sia un cartone animato sul web: gli episodi si susseguono velocemente, raccontando però nel dettaglio quanto alla fine l’Inferno non sia che un luogo in cui il peccato umano raggiunge l’apice, costringendo anche coloro la cui natura tende verso il bene, a contaminarsi, faticando nel raggiungere vette diverse da quelle prestabilite.

L’intera serie, come Hazbin Hotel, prende un argomento complesso e delicato e lo rielabora in chiave comica, portando in scena personaggi che riflettono le sfaccettature più complicate dell’animo umano. Inoltre Helluva Boss, pur separandosi da Hazbin Hotel, permette di ampliare l’imponente background creato da Vivienne Medrano, stabilendo quindi una connessione visibile e netta tra i due progetti, e di conseguenza anche tra i personaggi.

Just going to leave this right here… pic.twitter.com/Pz9aiBxhwR — Hazbin Hotel (@HazbinHotel) February 2, 2024

Anticipazioni sulla seconda stagione

Non solo esploreremo di più la storia di Alastor, ma l’epilogo ha aperto veramente moltissimi quesiti riguardanti il destino di Lilith, che fino a quel momento si credeva scomparsa da oltre sette anni, e che forse nasconde molti più segreti di quanto si sarebbe mai immaginato.

Stando al video uscito sul canale ufficiale di Vivienne Medrano insieme ai doppiatori originali di Charlie e Alastor, nella seconda stagione ci saranno moltissime altre storie da dover approfondire, anche per capire l’origine e il destino dei principali protagonisti, senza contare che del Paradiso sappiamo ancora molto poco, fatta eccezione per Sera e Emily, e forse tra gli abitanti del cielo si è intravista Molly, la sorella gemella di Angel Dust, della quale conosciamo nome e fattezze grazie a qualche indiscrezione della stessa autrice.

La serie è stata confermata per altre due stagioni, anche se si pensa che potrebbe addirittura averne otto, ma per il momento non ci sono notizie sicure su questa affermazione. Quel che è certo, dopo quattro anni di attesa per vedere la serie completa, sicuramente non dovremmo attendere così tanto per gustarci la seconda stagione, e si spera di poter avere qualche novità già a partire dalla fine di quest’anno. Come sempre, rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti!