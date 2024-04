I Lovecraftian Days svelano due nuovi videogiochi ispirati alla lore dell’autore statunitense

Oggi si terrà l’ultimo giorno dei Lovecraftian Days, evento legato al noto autore statunitense, presentato da Fulqrum Publishing. Tra le diverse cose mostrate in questi giorni spicca anche l’annuncio di non uno ma due nuove opere videoludiche a tema: Stygian Outer Gods e Decadent, entrambi previsti con un uscita al 2025 su PC, PlayStation 5, e Xbox Series X/S. Sempre in questi giorni, il publisher ha fatto uscire un nuovo story trailer di New Arc Line. Qui sotto il trailer d’annuncio e la sinossi del primo gioco, in sviluppo presso Misterial Games, e del secondo, di Incantation Games.

Immergetevi in un mondo ostile che sfida la vostra stessa esistenza, in questo gioco survival horror con elementi RPG. Svelate un mistero millenario, rischiate la vostra sanità mentale e affrontate gli Dei esterni con le vostre abilità. Ogni proiettile e ogni decisione è importante: siete all’altezza del compito?

Decadent è uno sparatutto in prima persona incentrato sulla storia che combina esplorazione atmosferica, orrore e combattimento in un’esperienza coinvolgente. John Lorn parte in missione per salvare il figlio che gli è stato tolto e scoprire un antico segreto che non solo metterà alla prova le sue abilità di combattimento, ma anche la sua umanità.