THE400 Mini Recensione: ritorno alle origini in miniatura

THE400 Mini rappresenta l’innovativa reinterpretazione di una vera e propria icona dell’industria videoludica, realizzata dalla compagnia britannica Retro Games Ltd. che, nel tempo, si è affermata come un punto di riferimento nell’ambito dell’hardware per tutti gli appassionati di retrogaming attuale, grazie al successo ottenuto dai suoi prodotti precedenti: THEC64 Mini, THEA500 Mini e il sorprendente THEVIC20 a dimensioni reali, i cui rivenditori sono raggiungibili tramite il loro sito ufficiale. Seguendo l’omaggio reso al celebre marchio Commodore, è giunto il momento di rendere tributo a un altro produttore storico di rilievo, ATARI, con la moderna edizione di un home computer che ha segnato un’epoca: l’ATARI 400/800. Questo fu il primo sforzo di ATARI, noto per aver pionieristicamente fondato l’industria videoludica negli anni ’70 e per essere diventato un emblema del settore con il suo PONG (sia Arcade che Home) e l’ATARI Video Computer System, di penetrare il mercato dei computer domestici. Oggi, THE400 Mini fa rivivere la leggenda degli anni ’80, offrendo una versione ridotta del sistema originale, arricchita da una libreria di 25 giochi leggendari preinstallati. Un caloroso ritorno alle radici della nostra passione comune, perché, come affermano gli esperti, comprendere il passato è essenziale per costruire il futuro.

THE400 Mini: giocare con la storia

In seguito all’annuncio globale che ha suscitato l’entusiasmo degli appassionati di videogiochi classici in tutto il mondo, è con autentico piacere che annunciamo la disponibilità di THE400 Mini sul mercato. Questa console di “prima” generazione è offerta al prezzo competitivo di 119,99 € ed è accessibile a partire dalla stagione pasquale del 2024 in Italia. La confezione include l’elegante riproduzione della console, fornita di cavo HDMI, quattro (più una) porte USB e un cavo di alimentazione. Si sottolinea l’assenza di un alimentatore dedicato; tuttavia, è compatibile con l’adattatore standard da 5V utilizzato per gli smartphone. La console si presenta estremamente compatta, con dimensioni di soli 15 x 15 x 5 cm e un peso di appena 250 grammi, notevolmente inferiore ai due chilogrammi del modello originale. Il design riprende fedelmente quello del computer domestico degli anni ’70, con le sue linee affascinanti e decise, e si collega facilmente ai televisori moderni. È importante notare che è incompatibile con i vecchi televisori a tubo catodico. Per il funzionamento, è necessario disporre di dispositivi almeno HD Ready, con supporto per la risoluzione 720p. Le cinque porte USB totali consentono il collegamento di fino a quattro joystick simultaneamente per i giochi che offrono il multiplayer X4, una tastiera, un gamepad speciale, dispositivi di terze parti come i rinomati controller 8bitDo, o una memoria USB esterna per l’aggiunta di nuove ROM oltre ai giochi preinstallati. I titoli includono diverse funzionalità moderne, come dodici cornici personalizzabili, la funzione di riavvolgimento di trenta secondi per correggere gli errori e il completo supporto per i salvataggi di gioco. Insomma, è davvero un’opportunità unica per riscoprire alcune piattaforme meno note, in particolare in Europa, rispetto ai diffusi Commodore 64 o Sinclair ZX Spectrum. Coloro che hanno avuto l’esperienza diretta con i computer originali sapranno sicuramente apprezzarla, e tutti gli altri potranno in ogni caso divertirsi con un grande assortimento di titoli da riscoprire.

Il catalogo di giochi precaricati offre ben 25 grandi classici immortali per THE400 Mini. Tuttavia, la caratteristica più sorprendente di questo sistema è la sua totale compatibilità con le macchine menzionate precedentemente nel paragrafo storico. Oltre all’ATARI 400/800, sono inclusi centinaia di altri giochi sviluppati per ATARI XL, ATARI XE (compresa la leggendaria console XEGS) e persino l’ATARI 5200. È importante notare che, per evitare sovrapposizioni interne, i sistemi VCS/2600 e 7800 sono stati volutamente esclusi in favore del recente ATARI 2600+. Questa scelta, sebbene comprensibile, potrebbe lasciare un po’ di amaro in bocca per quei sistemi. In pratica, l’intero repertorio di titoli dei computer di prima generazione di ATARI è a nostra disposizione. Naturalmente, le ROM devono essere prima legalmente acquisite, sia tramite gli store ufficiali che con il dumping da giochi fisici che già possediamo. Il parco giochi selezionato come “starter kit” per questa replica è già di per sé notevole, con 25 opere iconiche che rappresentano al meglio il mondo degli Home Computer Atari della 8-bit Family. Tra le opzioni disponibili, è possibile scegliere tra visualizzare i giochi in formato 4:3 o 16:9, con zoom, pixel perfetti e output video a 50 o 60Hz, oltre a molte altre funzionalità. L’emulazione è di buon livello, con pochi difetti, ma c’è una piccola eccezione importante: M.U.L.E., uno strategico ideato da Danielle Bunten Berry, una pioniera del gentil sesso negli anni ’80 al pari di Roberta Williams. Gli sviluppatori stessi hanno segnalato che, a causa di problemi di reperibilità, non è stato possibile ottenere il codice sorgente originale di questo gioco, pertanto non lo troverete tra quelli contenuti dentro l’accattivante scocca.

Un tuffo nel passato con stile e tecnologia

Ma passiamo rapidamente in rassegna le varie proposte partendo da Airball, un’avventura isometrica concepita da Ed Scio che ha riscosso un notevole successo su Atari ST nel 1987 con la sua edizione a 16 bit. Successivamente, è stata convertita anche per i sistemi a 8 bit. Segue il leggendario Asteroids di ATARI, un classico indimenticabile del 1979, che ha fatto il suo debutto sugli Atari 8-bit solo nel 1988, grazie a una trasformazione straordinaria, caratterizzata da fluidità e un’eccellente fattura. Tra i classici immancabili figurano Centipede e Millipede, Star Raiders II, e Battlezone con la sua grafica vettoriale, un trionfo nelle sale giochi del 1980, che ha goduto di un rinnovato successo nel 1987 con la sua trasposizione per gli Home Computer ATARI. E degno di nota, in considerazione delle restrizioni hardware dell’ATARI 800, lo è anche il labirinto 3D in prima persona Capture The Flag. La lista di giochi eccellenti include titoli ancora oggi estremamente affascinanti come Crystal Castle, un superbo maze game che ha dominato gli arcade, e Flip and Flop, un insolito platform che alterna due curiosi personaggi, un canguro e una scimmia, creato da First Star Software. Non poteva certo mancare uno dei giochi più incantevoli degli anni ’80, Boulder Dash, che incrementa il fascino di questa mini console in maniera esponenziale. Tra gli altri vale la pena menzionare anche un titolo di Jeff Minter, l’eterno Hover Bovver; l’avvincente avventura/picchiaduro Bruce Lee, opera di Ronald J. Fortier e Kelly Day, che non necessita di ulteriori presentazioni; e il leggendario Missile Command, ideato nel 1980 da Rob Fulop. Tutti questi titoli confermano il valore intrinseco e nostalgico davvero elevato di THE400 Mini.

Uno degli aspetti più ragguardevoli della cura nella scelta dei giochi è che Retro Games Ltd ha riservato ampio spazio ai contributi di terzi, includendo opere emblematiche che hanno segnato un’epoca nel panorama videoludico, anziché limitarsi esclusivamente ai titoli interni prodotti da ATARI, un sogno trasformato in realtà attraverso l’acquisizione dei diritti di giochi di culto veramente simbolici. A concludere questa affascinante rassegna, troviamo un’espressione contemporanea del movimento New Retrogaming: Yoomp! Questo gioco, vincitore dell’edizione 2007 del rinomato concorso ABBUC Software Competition, un evento tedesco che celebra una competizione di sviluppo software focalizzata sugli Home Computer Atari a 8-bit, è stato creato da un collettivo di sviluppatori autonomi guidato da Marcin Żukowski. Si tratta di una rivisitazione moderna del classico Trailblazer del 1986, un autentico gioiello che incarna lo spirito della comunità indipendente legata a questo sistema. Per coloro che hanno espresso delusione per la selezione di giochi preinstallati su THEC64 Mini, ritenendola al di sotto delle aspettative e carente di veri successi di culto, questa volta troveranno motivo di grande soddisfazione! Non possiamo che ribadirlo, THE400 Mini è un articolo imprescindibile per gli estimatori del Retrogaming di alto livello.

THE400 Mini si distingue come un’aggiunta innovativa alla linea di prodotti THE, sviluppata da Retro Game Ltd e messa in commercio da PLAION. Questa console è una finestra sul passato, permettendo agli appassionati di immergersi nel mondo dell’ATARI 8-bit, originato nel 1979 con l’ATARI 400. Oltre ai 25 giochi classici per ATARI 400/800, la console supporta un vasto catalogo di titoli per le piattaforme ATARI XL, XE e 5200, escludendo i sistemi VCS/2600 e 7800. Il joystick THECXSTICK, con funzioni aggiuntive, e la compatibilità con TV HD arricchiscono l’esperienza ludica. THE400 Mini è un tributo all’età dell’oro di ATARI e un must per tutti gli amanti del Retrogaming.

