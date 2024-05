The Colors Within di Naoko Yamada presto nei cinema italiani

Anime Factory è lieta di annunciare la distribuzione al cinema in Italia di The Colors Within (KIMI NO IRO), il nuovo film della pluripremiata regista Naoko Yamada. Si tratta dell’ultima opera della talentuosa regista giapponese sarà distribuita in Nord America, America Latina, Australia e Nuova Zelanda da GKIDS. In UK, Irlanda e nel resto dell’Europa invece sarà distribuita da Anime Ltd., società di proprietà di Plaion Pictures. L’acquisizione di The Colors Within consolida la posizione del gruppo come key player nel marketing e nella distribuzione di contenuti giapponesi e come publisher paneuropeo. Tra gli anime più attesi della prossima stagione, The Colors Within è stato realizzato da un team d’eccezione, composto in primis dalla regista autrice di capolavori come La forma della voce, Liz e l’uccellino azzurro e The Heike Story. Ha anche lavorato come animatrice chiave in molte serie televisive considerate seminali, come La malinconia di Haruhi Suzumiya, Lucky Star, Clannad e il popolarissimo K-On!. Nel 2021, Yamada ha diretto inoltre The Heike Story, il suo primo lavoro presso lo studio Science SARU, che ha debuttato con grande successo.

Per questo nuovo film, la regista torna nuovamente a collaborare con il prestigioso studio d’animazione dallo stile inconfondibile, che ha realizzato alcune tra le serie più interessanti degli ultimi anni come DEVILMAN crybaby, The Tatami Galaxy e Scott Pilgrim – La serie, oltre a INU-OH. A occuparsi della sceneggiatura è Reiko Yoshida (Ride Your Wave, Violet Evergarden), mentre la colonna sonora è stata composta da kensuke ushio (DEVILMAN crybaby, Chainsaw Man, La forma della voce), collaboratore di lunga data di Science SARU. Takashi Kojima, che di recente ha lavorato con la regista Yamada per The Heike Story, si è unito alla produzione come character designer e direttore dell’animazione. La pianificazione e la produzione è nelle mani di STORY inc., di cui fa parte il produttore Genki Kawamura (Your Name., Weathering With You, Suzume).

Sinossi:

Totsuko è una studentessa delle superiori con la capacità di vedere i “colori” degli altri. I colori della gioia, dell’eccitazione e della serenità, oltre a un colore che lei considera il suo preferito. Kimi, una compagna di classe della sua scuola, emana il colore più bello di tutti. Anche se non suona uno strumento, Totsuko forma una band con Kimi e Rui, un tranquillo ragazzo appassionato di musica che incontra in una libreria di libri usati ai margini della città. Mentre si esercitano in una vecchia chiesa su un’isola remota, la musica li unisce, formando amicizie e creando legami. Riusciranno a scoprire i loro veri “colori”?

Dopo i recenti successi di THE FIRST SLAM DUNK e One Piece Film: RED e dopo aver annunciato che porterà in sala dal 10 al 12 giugno The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, una toccante storia d’amore tra due studenti, Anime Factory conferma con questo nuovo ambizioso progetto il suo impegno a portare in Italia e agli appassionati di tutte le generazioni il meglio dell’offerta anime e le opere inedite più interessanti.