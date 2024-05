Nintendo World Championships NES Edition annunciato, ecco il trailer

Quanto velocemente riuscireste a raccogliere una serie di monete in Super Mario Bros.? O afferrare la spada all’inizio di The Legend of Zelda? O completare l’intero primo livello di Super Mario Bros. 3? Potresti farlo più velocemente dei tuoi amici? Ok, puoi farlo più velocemente del resto del mondo? È ora di scoprirlo! Il 18 luglio, Nintendo World Championships NES Edition darà il via a una competizione mondiale su Nintendo Switch nei salotti di tutto il mondo. Per avere un assaggio di ciò che il gioco ha in serbo e per aumentare la sensazione di nostalgia, non perdete il trailer di annuncio di Nintendo World Championships: NES Edition, in uscita il 18 luglio su Nintendo Switch.

Rendendo omaggio agli indimenticabili Nintendo World Championships tenutisi di persona nel 1990, 2015 e 2017, Nintendo World Championships: NES Edition sfida i giocatori a combattere attraverso momenti iconici di classici blockbuster. I giocatori di vecchia data, ma anche chi si avvicina per la prima volta a questi classici, possono divertirsi con oltre 150 sfide speedrun tratte da 13 classici giochi NES. Riscaldati stabilendo e battendo i tuoi tempi migliori nella modalità Sfide lampo per giocatore singolo, sbloccando nuove sfide e spille commemorative lungo il percorso, e poi competi in locale nella modalità Multigiocatore fino a otto partecipanti.

I membri di Nintendo Switch Online possono anche partecipare alla modalità Tornei mondiali per presentare i loro migliori tempi in cinque sfide che variano ogni settimana e competere per un

posto nella classifica globale. Metti alla prova il tuo coraggio con le sfide speedrun tratte da questi titoli NES:

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

E coloro che hanno profonde radici NES, potranno prepararsi per il Nintendo World Championships: NES Edition – Set Deluxe, anch’esso disponibile dal 18 luglio. Questo bundle in edizione speciale include una versione fisica del gioco, un set di 5 spille collezionabili, un set di 13 carte illustrate che commemorano ciascuno dei classici NES presenti e una riproduzione del leggendario NES Game Pak color oro (solo per l’esposizione, supporto incluso) per commemorare l'evento originale del Nintendo World Championships del 1990.

Maggiori informazioni sulla pagina “Registra il tuo interesse” per il Nintendo World Championships: NES Edition – Set Deluxe saranno condivise a breve. In Europa, il Set Deluxe

sarà disponibile esclusivamente su My Nintendo Store. Nintendo World Championships: NES Edition, in lancio il 18 Luglio, offre oltre 150 sfide speedrun tratte da 13 classici giochi NES. Le modalità di gioco includono la modalità Sfide lampo per giocatore singolo, la modalità Multigiocatore per un massimo di otto giocatori e la modalità Tornei Mondiali in cui cinque sfide ruotano ogni settimana. Il 18 luglio sarà disponibile anche il Nintendo World Championships: NES Edition – Set Deluxe.