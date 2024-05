MultiVersus: il trailer ufficiale italiano “Non sanno cosa li aspetta”

Arriva anche in italiano il nuovo trailer italiano di MultiVersus, che dopo la subitanea stasi avvenuta ormai più di un anno fa, è in procinto di tornare il 28 maggio, con una nuova versione rimaneggiata e migliorata: nel nuovo video possiamo vedere, tra le altre cose, che al gioco verrà aggiunto il leggendario villain Joker, con la voce in originale di Mark Hamill, che ha già prestato la voce al celebre supercriminale DC nella serie di videogiochi Batman: Arkham e in Batman: la Seria Animata, Joker sarà disponibile all’uscita di MultiVersus prevista il 28 maggio 2024. La data di ri-pubblicazione è fissata per il 28 maggio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam ed Epic Games Store), con supporto per cross-play e cross-progression, oltre a una veste grafica aggiornata grazie all’Unreal Engine 5.

MultiVersus è una piattaforma di combattimento gratuita che porta alla vita la profondità delle iconiche stelle WB tramite infinite possibilità di gioco. Scegli tra Bugs Bunny, Batman, Arya Stark, Rick Sanchez e molti altri. In MultiVersus, ogni stella porta le sue mosse uniche, il suo mondo e il suo stile di combattimento. L’espansione dell’elenco combattenti implica anche uno spettacolo più ampio, con nuove personalità e stili di gioco per far salire l’intensità di ogni battaglia.

