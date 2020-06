KONAMI: arriva sul mercato la PC Engine Core Grafx mini

La notizia di oggi è che KONAMI, la storica casa di produzione Giapponese, ha annunciato il ritorno della PC Engine Core Grafx mini, la riedizione compatta della classica console del 1987, che include 57 giochi originali. Disponibile da ora, è possibile acquistarla su Amazon al prezzo di 109,99 €.

Gli utenti potranno spaziare tra una fornitissima scelta di titoli, fra i quali grandi classici come R-Type, Bomberman ’93, Space Harrier e Snatcher di Hideo Kojima. Al momento, questa versione si trova disponibile solo per i mercati di Italia, Francia e Regno Unito in Europa, mentre le varianti TurboGrafx-16 mini e PC Engine mini sono disponibili rispettivamente in Nord America e in Giappone.

PC Engine Core Grafx mini è passata alla storia per aver introdotto il il CD-ROM per prima, insieme ad un multitap per un massimo di 5 giocatori (fra l’altro disponibile su Amazon), oltre ad essere molto apprezzata per la qualità dei titoli proposti.

La console includerà inoltre 25 giochi della versione occidentale di TurboGrafx-16:

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman ‘93

Bonk’s Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J.J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness (Nectaris)

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninja Spirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Splatterhouse

Victory Run

Ys Book I&I

In aggiunta sono disponibile 32 videogiochi PC Engine in lingua originale (Giapponese):

Akumajō Dracula X: Chi No Rondo (Castlevania: Rondo Of Blood)

Aldynes

Appare! Gateball

Bomberman ‘94

Bomberman Panic Bomber

Chō Aniki

Daimakaimura (Ghouls ‘N’ Ghosts)

DRAGON SPIRIT

Dungeon Explorer

Fantasy Zone

Galaga ’88

Ginga Fukei Densetsu Sapphire

Gradius (Nemesis)

Gradius II – Gofer No Yabō (Nemesis II)

Jaseiken Necromancer

Nectaris (Military Madness)

Neutopia

Neutopia II

Ninja Ryūkenden (Ninja Gaiden)

PC-Genjin (Bonk)

Salamander

Seirei Senshi Spriggan

Snatcher

Spriggan Mark 2

Star Parodier (Fantasy Star Soldier)

Super Darius

Super Momotarō Dentetsu II

Super Star Soldier

The Genji and the Heike Clans

The Kung Fu (China Warrior)

The Legend of Valkyrie

Ys I&II

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di KONAMI; noi invece vi lasciamo con un video che mostra PC Engine Core Grafx mini in azione: