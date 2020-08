Epic Games: Apple minaccia di interrompere gli accordi

Come affermato da Epic Games, Apple ha minacciato di interrompere il suo accesso a tutti gli strumenti per sviluppatori iOS e Mac. Ciò è dovuto dal fatto che è stato nascosto un’opzione di pagamento in Fortnite la scorsa settimana

Il tutto è stato fermato con l’app bandita dall’App Store ed Epic ha presentato una causa legale contro Apple.

Apple terminerà l’inclusione di Epic nell’Apple Developer Program, un abbonamento necessario per distribuire app su dispositivi iOS o utilizzare strumenti per sviluppatori Apple, se la società non “cura le violazioni” dell’accordo entro due settimane, secondo una lettera di Apple che è stato condiviso da Epic.

Epic non sarà in grado di autenticare le app Mac, un processo che potrebbe rendere più difficile l’installazione del software di Epic o bloccarlo del tutto. Apple richiede che tutte le app siano autenticate prima di poter essere eseguite su versioni più recenti di macOS, anche se sono distribuite al di fuori dell’App Store.

Epic dice che sarà “irreparabilmente danneggiato molto prima che arrivi il giudizio finale” se non ottiene l’ingiunzione.

Le azioni di Apple danneggeranno irreparabilmente la reputazione di Epic tra gli utenti di Fortnite e saranno catastrofiche per il futuro del business separato di Unreal Engine

Epic chiede anche che Fortnite , con i suoi prezzi ribassati e l’opzione di pagamento alternativa, venga restituito all’App Store.

Apple ha rifiutato di commentare la mozione. Un portavoce dell’azienda ha fatto riferimento a una dichiarazione rilasciata da Apple la scorsa settimana, affermando che sarà “fatto ogni sforzo per collaborare con Epic per risolvere queste violazioni”.

Eliminare completamente Epic dal programma per sviluppatori rappresenterebbe un’escalation significativa in una battaglia già ad alto rischio. Il programma per sviluppatori è la porta d’accesso alla pubblicazione di app sulle piattaforme Apple e l’ubiquità dell’Unreal Engine di Epic potrebbe portare a problemi che vanno ben oltre la stessa Epic. L’Unreal Engine è un motore di gioco gratuito estremamente popolare ampiamente utilizzato dagli sviluppatori. Molti giochi all’interno del servizio di abbonamento Apple Arcade di Apple si basano sull’Unreal Engine e, in teoria, quegli sviluppatori avrebbero difficoltà a creare nuovi giochi iOS o creare aggiornamenti se Apple interrompe l’accesso al software.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 17, 2020

Insomma Apple non solo ha violato la forma di pagamento, che ha dato il via al conflitto, ma mancava la descrizione degli aggiornamenti dell’app di Fortnite dicendo che si usavano “dichiarazioni generiche”.

Apple ha inviato la sua lettera di avvertimento il 14 agosto, dando Epic fino al 28 agosto per apportare le modifiche.