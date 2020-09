ESL e DreamHack hanno bannato dei coach di CS:GO

ESL e DreamHack sono stati recentemente informati di un bug che è presente all’interno di Counter Strike: Global Offensive. In pratica, i coach dei vari team potevano abusare della modalità spettatore. Ciò consentiva loro di osservare diversi punti della mappa, indicando ai loro giocatori dove fossero i loro avversari.

Ovviamente, questo atteggiamento scorretto non è passato in secondo piano. Infatti, è stata avviata un’investigazione per scoprire chi sono i malfattori che hanno abusato dell’errore. Alla fine, le seguenti figure sono stati i colpevoli: dead, HUNDEN e MechanoGun. I tre individui non potranno più prendere parte ai tornei organizzati dalle due società, anche se non è stato comunicato per quanto.

La notifica è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale ESL, che ha incluso anche l’altro ente chiamato in causa e Valve.

Noi di GamesVillage.it speriamo di non dover più assistere ad eventi di questo tipo e facciamo un plauso a DreamHack e ESL per la serietà e determinazione mostrata.

As part of a recently concluded investigation into the exploitation of a spectating bug in ESL and DreamHack CS:GO tournaments, we are issuing punishments to the coaches of three teams today.

Read: https://t.co/DmM9dP3OUv pic.twitter.com/4fMOhG0RIb

— ESL Counter-Strike (@ESLCS) August 31, 2020