NBA 2K21: presentata la nuova esperienza MyTEAM con la Stagione 9

2K ha annunciato delle novità legate a per NBA 2K21, titolo disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. L’azienda ha recentemente annunciato le novità in arrivo su MyTeam con la Stagione 9, la quale, sembrerebbe, che porterà una valanga di contenuti pronti a soddisfare anche i fan più esigenti dello sport dedicato al Basket. Ecco le parole espresse dalla compagnia:

Volevamo iniziare e concludere quest’episodio di Bordocampo con un ringraziamento a tutti coloro che hanno preso i controller, assemblato il loro Dream Team su MyTEAM e lottato sul campo virtuale. Ma non abbiamo ancora finito con NBA 2K21, nelle prossime tre settimane ci sarà ancora un’ultima esperienza su MyTEAM, con la Stagione 9: Fuori dal mondo.

Lanceremo la nuova stagione con gli opportunamente denominati pacchetti Fuori dal mondo. Questi pacchetti non solo includono alcuni degli atleti passati sugli schermi cinematografici, ma anche 4 carte speciali dedicate alle star del prossimo film Space Jam: New Legends! Aggiungi alla tua collezione le speciali versioni Materia oscura di Damian Lillard, Klay Thompson, Anthony Davis e ovviamente LeBron James e scopri le grafiche del nuovo film di Space Jam ammirandole direttamente sulle carte.

Se vuoi ottenere subito un pacchetto Fuori dal mondo deluxe, completa la sfida Triplice minaccia che accompagna quest’uscita, utilizzando LeBron nella tua squadra per sconfiggere la Goon Squad. Come sempre, se hai bisogno di una carta LeBron a capo del tuo terzetto, inserisci il codice EVO‐LeBRON‐JAMES per ottenere il già pubblicato LeBron Evolution. Completa la sfida, aggiungi alla tua collezione una carta Opale Luz o Materia oscura garantita e continua a evolvere il tuo LeBron nel modo in cui preferisci.

Abbiamo un’altra novità insieme alle carte Fuori dal mondo. Le prime carte G.O.A.T. di NBA 2K21! Solamente 5 carte verranno pubblicate nella collezione G.O.A.T., a partire da LeBron James e Michael Jordan! Tutte le carte G.O.A.T. presenteranno valutazioni attributo di 99 e il distintivo Hall of Fame. Tieni gli occhi aperti e non farti sfuggire le 5 carte G.O.A.T. di questa stagione! Il ritorno delle carte G.O.A.T. non sminuisce la nostra collezione Invincibile! Tutte le migliori ricompense della Stagione 9 sono di livello Invincibile, vediamo quali sono. Inizia il percorso di questa stagione verso

il livello 40 con Isaiah Thomas Invincibile! Proprio così, il PM dei grandissimi Celtics, “The King of the Fourth” è la ricompensa di livello 1 che ti viene offerta quando effettui l’accesso al menu Stagione all’arrivo della Stagione 9. Dal 1° giorno della Stagione 9 saranno disponibili 150.000 PE con cui potrai ottenere la nostra ricompensa di livello 40, Dr. J. Julius Erving Invincibile.

Come promesso, ancora una volta grazie a tutti quelli che hanno giocato a MyTEAM su NBA 2K21. Non possiamo ringraziare abbastanza a quelli che hanno lavorato dietro le quinte, collaborando a tutti gli aspetti che hanno reso grandi MyTEAM e NBA 2K21. Quest’anno abbiamo sfruttato la pandemia globale per creare la prima modalità MyTEAM e aggiungere nuove modalità di gioco con le Sfide Triplice minaccia, il primo (e auspicabilmente ultimo!) Torneo MyTEAM Unlimited da 250.000 $ giocato da

remoto, una miriade di nuove funzionalità e una fluida condivisione dei progressi tra due generazioni di console. Arrivati alla fine di due stagioni NBA su NBA 2K21, non vediamo l’ora di mostrarti cosa ti riserva il futuro.