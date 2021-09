La stagione 1 di Stack Up giunge al termine: svelati i vincitori

Stack Up! (or dive trying), il titolo “stacking ‘n’ climbing uscito quest’estate e sviluppato dalla software house indie italiana PixelConflict, ha inaugurato la sua prima stagione competitiva e finalmente la corona ha incontrato il suo re. Sono stati fatti 425 tentativi, guardati in live su Twitch da quasi 100.000 persone intorno al mondo mentre giocatori nuovi ed esperti hanno provato a impilare per scalare più in alto possibile nelle “heightscore” della Stagione 1.

Il gioco ha anche visto tentativi di streamer del calibro di Forsen, xQc, Lirik e Dr Horse. Ma ci può essere solo un Campione di Stack Up! Quel titolo va aCandel3309, che è riuscito a raggiungere i 146 metri nella Modalità Difficile disponibile nel gioco. Il premio più alto di questa sfida propone al vincitore di essere immortalato per sempre nel gioco tramite un cappello e un martello. Questo perché entrambi sono gli elementi in-game personalizzabili di Stack Up! (or dive trying).

Stack Up! È un titolo che punta a essere sia leggero che intenso, nella quale bisogna impilare tutto ciò che ci capiterà a tiro per non cadere in acqua. Ci sono tre difficoltà diverse ma tutte unite da un un’occhio obiettivo: NON toccare l’acqua. I giocatori possono giocare da soli oppure sfidarsi insieme a degli amici-nemici. Il tutto mentre cercando di creare la miglior scala possibile. L’obiettivo del gioco? Impilare, divertirsi e battere i record… oppure farsi un bagno provandoci, ovviamente.