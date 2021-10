Xbox 20°anniversario: ecco il controller e le cuffie in edizione speciale

Il 15 novembre Xbox festeggerà 20 anni. Proprio in quel giorno, nel 2001, la prima console Microsoft arrivava negli scaffali in Nord America.

Oggi, per celebrare l’evento è stata mostrata la linea di prodotti del 20°anniversario. Arrivano quindi il controller wireless Xbox edizione speciale del 20°anniversario e le cuffie stereo Xbox edizione speciale del 20°anniversario – che saranno disponibili proprio dal 15 novembre e di cui è possibile fare il pre-ordine ora. Il team si è ispirato ai ricordi preferiti dagli ultimi 20 anni creando due accessori unici per commemorare questa momento storico.

Controller wireless per Xbox in edizione speciale per il 20° anniversario:

Elegante e sentimentale – tutto in un unico pacchetto. Festeggiate i 20 anni di Xbox con il controller wireless Xbox – Edizione speciale 20° anniversario nel classico colore nero con tocchi di verde che richiamano gli inizi, e molto altro ancora. I colori verde e nero traslucido del controller fanno tornare indietro nel tempo fino al momento in cui venne lanciata la prima console Xbox verde traslucido. Guardando attraverso la parte superiore nera traslucida si possono vedere i dettagli interni argentati che rappresentano il progresso della tecnologia Xbox degli ultimi 20 anni.

Il controller beneficia di tutte le caratteristiche dei più recenti controller wireless Xbox, come l’ergonomia migliorata, una migliore connettività cross-device, un pulsante Share dedicato e una latenza ridotta. È anche possibile accoppiare e passare facilmente da un dispositivo all’altro, tra cui Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows, Android e iOS tramite Xbox Wireless e la tecnologia Bluetooth.

Cuffie stereo Xbox edizione speciale del 20° anniversario:

Giocate forte e chiaro con le Cuffie stereo per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario nel classico nero con tocchi di verde che richiamano gli inizi, e molto altro ancora. Viaggiate nel tempo con il microfono boom verde, le marcature verdi “L” e “R” all’interno dei padiglioni auricolari e i quadranti neri traslucidi, omaggio alla console Xbox originale color verde traslucido.

Compatibile con: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC Windows 10 con connettore jack da 3,5 mm

In più viene mostrato anche il Supporto universale di ricarica rapida Razer per Xbox – 20° Anniversario Edizione Limitata. Questa base caricherà completamente il controller in meno di 3 ore ed è progettata con una protezione da sovraccarico per prevenire il surriscaldamento e il cortocircuito.

Infine, una linea con maglietta e cappello, che potete vedere qui sotto, ispirato allo storico pulsante della console Microsoft.