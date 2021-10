Genshin Impact: rivelata la Lore di Itto e Gorou

I social di Genshin Impact hanno appena annunciato ufficialmente i personaggi giocabili in arrivo nella versione 2.3, Arataki Itto e Gorou, rivelando contemporaneamente la stima della data di uscita e nuove Lore. Secondo le indiscrezioni, Gorou è un personaggio a quattro stelle, mentre Arataki Itto è un personaggio a cinque stelle. Ciò significa che potrebbero finire entrambi sullo stesso banner.

Arataki Itto è un personaggio Geo e ha nelle vene il sangue di Oni, una delle razze fantastiche che vivono a Inazuma. Itto si basa sul tipico stereotipo Oni visto negli anime, dove vengono mostrati come individui turbolenti, anche se non necessariamente malvagi. Ecco perché Itto è a capo di una banda. La mazza è anche una delle armi classiche usate dagli Oni nel folklore giapponese, il che rende Itto un personaggio Claymore. Puoi trovare la Lore ufficialmente rivelata di seguito:

Arataki Itto – Hanamizaka Heroics

Il primo e più grande capo della banda Arataki

Geo

Taurus Iracundus

Veloce come il vento e potente come il tuono, è un uomo intrepido con sangue Oni che scorre nelle sue vene. I suoi tratti chiave sarebbero le sue corna sorprendenti e la voce penetrante che non passa mai inosservata. È un’anima selvaggia, selvaggia e libera, che anche una persona con l’immaginazione più audace può essere sorpresa da lui. Il suo spirito eroico e il suo cuore ardente lo guidano ovunque vada. La sua felicità è esuberante in ogni momento che passa! Hai mai sentito parlare della banda Arataki? No? Nessun problema, da oggi in poi ci conosciamo. Siamo la banda Arataki di Hanamizaka. Naturalmente, devi essere presentato al nostro leader più importante: Arataki Itto!

Inoltre È stata rivelata una nuova linea di dialogo di Kazuha su Gorou, insieme ad alcuni nuovi dettagli sulla sua personalità e sul suo background. Gorou appare durante la ricerca di Inazuma Archon.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

