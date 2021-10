Shin Megami Tensei V: nuovo video su incubus

Anche quest’oggi, ATLUS ci delizia con un nuovo personaggio di Shin Megami Tensei V. Nel video che vediamo sul profilo YouTube ufficiale ammiriamo un demone molto dispettoso. Tali demoni ci accompagneranno nel nostro viaggio nel Da’at, luogo dove affronteremo ogni sorta di difficolta:

Dopo il divino Mada questa volta tocca ad un entità inferiore, un Incubus

L’Incubus è un demone in forma maschile che dovrebbe giacere su donne che dormono al fine di avere rapporti sessuali. La sua controparte femminili sono le succubi, in tempi antichi si credeva che il rapporto ripetuto con un incubo o succube potesse portare al deterioramento della salute o addirittura alla morte.

Grazie a questo tratto in epoca medievale, la chiesa usava incubi e succubi per spiegare le funzioni sessuali, che erano soggetti tabù.

Nel video lo vediamo mentre si rivolge a noi con fare aggressivo, anche se pensando alla sua stazza forse non fa cosi paura.

Vi ricordiamo che il titolo uscirà il 12 Novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch