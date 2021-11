Halo Infinite: trapelate le ricompense per l’evento multiplayer di febbraio, rumor

Le ricompense per l’ evento multiplayer di febbraio di Halo Infinite sono trapelate. Si prevede che questo sia un elenco incompleto, poiché il primo evento di Halo Infinite, attualmente in corso, presenta 30 diversi livelli. Le ricompense includono una posa Spartan di Claw Patrol, il rivestimento Scorpion Punch Amour, il casco Mark V Zeta, l’equipaggiamento per casco UA/Mauros, nonché alcuni token. Al momento non è chiaro come i giocatori sbloccheranno questi oggetti o a quale playlist saranno associati. Il data mine implica che l’evento si terrà a febbraio, ma tutto può cambiare. Di recente è stato affermato che la campagna di Halo Infinite non sbloccherà nuove armature per la parte multiplayer.

Sebbene ci siano 34 oggetti in totale, nessuno di questi è un vero pezzo di armatura che cambia notevolmente l’aspetto del personaggio del giocatore. Invece, le ricompense riguardano principalmente rivestimenti, che sono essenzialmente pelli che cambiano il colore e la trama dei pezzi di armatura esistenti, ma non la loro forma. 343 Industries apporterà modifiche alla struttura del Battle Pass del gioco in seguito al feedback iniziale dei giocatori. La componente multiplayer free-to-play del gioco è stata lanciata il 15 novembre per celebrare il 20° anniversario di Xbox, piuttosto che nella data di uscita precedentemente pianificata dell‘8 dicembre, data in cui arriverà la campagna di Halo Infinite. La stagione 1 di Halo Infinite, intitolata Heroes of Reach, presenta tracce gratuite e premium che offrono oltre 100 oggetti sbloccabili tra cui pezzi di armatura, ciondoli per armi, visiere, rivestimenti, emblemi ed effetti per armature.

Microsoft ha anche pubblicato i trailer cinematografico e il live action, inoltre la playlist Fiesta, non sarà più disponibile fino a gennaio 2022.Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Halo Infinite sarà disponibile dall’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.