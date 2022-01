Star Trek Universe, il 2022 sarà un’annata stellare

Star Trek Universe, la leggendaria ed interminabile saga sta letteralmente vivendo una seconda giovinezza, come sappiamo, e raggiunge, per questo nuovo anno appena iniziato, l’invidiabile primato di avere ben cinque diverse serie in produzione, un vero record produttivo, che si vanno ad aggiungere alle serie storiche, quelle realizzate prima del nuovo millennio o a ridosso di esso. Per non parlare della serie cinematografica, anch’essa bella corposa. Paramount+, il canale tematico del gruppo CBS Viacom che detiene i diritti del franchise, ha infatti pubblicato una evocativa infografica su Instagram, che trovate qui, condivisa da mezzo pianeta Terra, che trovate qui, in cui mostra gli aggiornamenti per l’anno in corso. Il 2022, per i fan della saga, sarà un’annata davvero stellare!

Star Trek Universe ha messo davvero tanta carne al fuoco, e nel 2022 vedrà avvicendarsi le nuove produzioni, divise equamente tra serie Live Action ed animate. Tre e due, per l’esattezza. Quindi davvero ce ne sta per tutti i gusti e per tutti i target. Nostalgici della vecchia era, nuovi fan, teenager, amanti dell’animazione e dell’umorismo, tutti sono accontentati, a quanto pare. Ma ecco nel dettaglio cosa ci aspetta in questo nuovo e spumeggiante anno:

Star Trek: Discovery, una serie che ha diviso in due i fan, per la sua natura eclettica e fuori dagli schemi, è stata distribuita per la prima volta nel 2017, ed è giunta alla quarta stagione, tuttora in corso. La serie si caratterizza per una stranezza narrativa mai vista prima, poiché dal passato, era infatti ambientata prima della Serie Classica, si è spostata nel futuro remoto, permettendo di vedere una Federazione in pezzi, completamente da ricostruire dopo il misterioso fenomeno chiamato Grande Fuoco, che ha fatto esplodere tutto il dilitio contenuto nelle astronavi, ovunque nell’universo. La quarta stagione, riprenderà la programmazione degli episodi a partire dal dieci febbraio, era stata infatti attualmente interrotta dopo il settimo episodio, si proprio 04×07, per gli amanti della 47 Conspiracy. Se non sapete di cosa stiamo parlando vi rimandiamo a questa pagina. Nella infografica viene anche ricordato che la serie è stata rinnovata per una quinta stagione.

Star Trek: Picard è invece una serie monografica, iniziata nel 2020, molto toccante, a tratti intimista, focalizzata sul capitano Jean Luc Picard, volto storico della serie Star Trek: The Next Generation, prodotta negli anni ottanta e novanta. La prima stagione, composta da soli dieci episodi con trama orizzontale, come va di moda adesso, è stata parecchio seguita dai trekker, anche per la presenza di personaggi del passato che sono tornati nella nuova serie tra cui Data, Sette di Nove, interpretata da una Jeri Ryan in piena forma, William Riker e Deanna Troi. Da premiare anche l’attore Patrick Stewart, veterano della saga ma anche attore teatrale shakespeariano, perché, nonostante l’età avanzata, ha infatti ben ottantadue anni, si è lanciato nel progetto con l’entusiasmo di un ragazzino. Tra Ex BORG, androidi dal cervello positronico e cospirazioni romulane, la serie promette davvero di fare scintille. L’appuntamento con la seconda stagione è per il tre marzo 2022.Segnatelo sul Diario di Bordo.

La terza serie Live Action dello Star Trek Universe è infine l’attesissima Star Trek: Strange New Worlds che racconta le avventure del leggendario capitano Christoper Pike, personaggio protagonista del primo storico pilot della saga ideato da Gene Roddenberry e visto nel 1964, e poi apparso anche nella Serie Classica, e riproposto all’interno di Star Trek: Discovery in alcuni episodi. Oltre che nella serie cinematografica di J.J. Abrams. La serie è un vero e proprio ritorno alla formula originale, non solo per i temi trattati, ovvero l’esplorazione pura dello spazio sconosciuto, ma anche per la formula utilizzata, ovvero una narrazione episodica, con tanto di distribuzione settimanale. Notevole il cast, con Anson Mount nel ruolo del capitano, Ethan Peck nei panni di Spock e Rebecca Romijn Stamos come Numero Uno. L’appuntamento con la premiere della prima stagione è fissata per il cinque maggio, ma già è stata confermata la produzione della seconda stagione. Se amate il classico, preparate quindi i Pop Corn.

La quarta serie della seconda giovinezza è invece realizzata in animazione, e si tratta di una vera e propria novità assoluta nello Star Trek Universe. Ideata per il canale tematico statunitense CBS All Access da uno degli autori della serie cult animata Rick & Morty, ovvero il geniale e beffardo Mike McMahan, la serie Star Trek: Lower Decks ha debuttato nel 2018, riscuotendo subito un successo stellare, è proprio il caso di dirlo. Le tematiche umoristiche, a volte tendenti anche alla parodia demenziale, la distinguono parecchio dalla prima serie animata ideata negli anni settanta, ovvero Star Trek: The Animated Series, oltre al fatto che i protagonisti non sono più gli alti ufficiali di plancia, ma le reclute ed i guardiamarina che dimorano nei famigerati e temutissimi Ponti Bassi. Le avventure della U.S.S. Cerritos riguardano poi missioni spesso minori e noiose della Flotta Stellare, come il Secondo Contatto, la catalogazione di muffe e spore aliene e simili entusiasmanti compiti. Una serie densa di battute geniali e citazioni continue, che i fan più esperti della saga adorano già in maniera estrema. L’infografica di Paramount+ ci informa che la terza stagione è in arrivo nel periodo estivo di quest’anno, e che la quarta è stata già rinnovata e messa in produzione.

La quinta serie del nuovo corso è anch’essa realizzata in animazione e si tratta della debuttante Star Trek: Prodigy. La serie, prodotta dal canale tematico Nickelodeon, è stavolta ridotta ad un pubblico infantile, con un preciso target di teenager, ed è un modo, secondo gli autori, per far appassionare le giovani menti delle nuove generazioni alla saga. Nonostante ci siano protagonisti del tutto nuovi, non mancano alcuni importanti volti del passato, come il capitano Kathryn Janeway, protagonista della serie Star Trek: Voyager degli anni novanta. Star Trek: Prodigy debutta quest’anno con il suo primo episodio, che verrà trasmesso, negli Stati Uniti, il tre febbraio, mentre gli altri arriveranno nel corso del 2022. Fin dai tempi dello Star Trek Day 2020, di cui abbiamo parlato in questa pagina, l’attesa per le nuove e numerose produzioni della saga è sempre stata alta.

Ben cinque serie da seguire, quindi. Un vero e proprio anno di grazia per i fan di Star Trek, sia nuovi che di vecchia data. Tre Live Action e due serie animate, per conoscere al meglio lo Star Trek Universe. Se vi siete appassionati da poco alla cinquantennale saga vi consigliamo di recuperare anche tutto il materiale storico, prodotto dagli anni sessanta in poi, ovvero Star Trek: La Serie Classica (1966), Star Trek: La Serie Animata (1973), Star Trek: The Next Generation (1987), Star Trek: Deep Space Nine (1993), Star Trek: Voyager (1995), Star Trek: Enterprise (2001), oltre che la serie cinematografica originale (1979) e la trilogia del Kelvinverso (2009). Per arrivare là, dove nessun fan è mai giunto prima.