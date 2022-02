Overwatch 2: beta in arrivo, rumor

Blizzard Entertainment ha avuto molto da fare nell’ultimo anno, da una serie di controversie sulle accuse di abusi e molestie l’anno scorso alla sua imminente acquisizione da parte di Xbox, anche se ovviamente c’è molto altro in corso anche per quanto riguarda i giochi. Overwatch 2 è uno dei tanti giochi principali in lavorazione presso l’azienda e, sebbene non sia un segreto che il gioco abbia subito un ciclo di sviluppo piuttosto turbolento e ritardi, sembra che presto le cose potrebbero aumentare.

Come notato di recente dagli utenti di Twitter @Helba_The_AI e @OverwatchCaval, una nuova versione per sviluppatori di Overwatch con la designazione 2.00 è stata recentemente caricata da Blizzard su Battle.net, come notato dal sito di monitoraggio BlizzTrack. Dato che l’ha realizzato direttamente dalla sua versione precedente 1.68, non sono mancate le speculazioni sul fatto che potrebbe indicare una beta in arrivo, soprattutto considerando il fatto che una Demo di Overwatch 2 è stata anche caricata su Battle.net all’indirizzo lo stesso tempo. Anche se Overwatch 2 non aveva una data di uscita, è stato ritardato da Blizzard alla fine dell’anno scorso insieme a Diablo IV. Se è davvero molto lontano dal lancio, un periodo beta ricco potrebbe essere appena sufficiente per riaccendere un certo interesse per il gioco tra i fan mentre Blizzard si prepara per il suo lancio completo. È interessante notare che nel settembre dello scorso anno è stato confermato che Overwatch League 2022 avrebbe utilizzato una build iniziale di Overwatch 2 quando è stato lanciato nell’aprile 2022. Questo è un indizio che potrebbe portare un lancio della beta nelle prossime settimane.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Overwatch 2 , quando sarà lanciato, sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.