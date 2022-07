Annunciata la nuova avventura The Siege and the Sandfox

Koch Media e Cardboard Sword sono entusiasti di unire le forze per pubblicare The Siege and the Sandfox, titolo di debutto dello sviluppatore. L’esclusivo gioco platform in 2D a 16 bit in stile stealth metroidvania (Stealthvania) arriverà su PC nel 2023. The Siege and the Sandfox è un metroidvania stealth 2D con platform parkour. Esplora il maestoso palazzo e le antiche prigioni di un regno sotto assedio. Indossa il mantello del leggendario Sandfox mentre ti avventuri nelle rovine sottostanti e scopri la vera minaccia di un male proveniente dalla sabbia.

Usa la furtività per sgattaiolare attraverso gli ambienti, inabilitando i nemici o aggirandoti come se non fossi mai stato lì. Corri, salta, scivola, oscilla con l’asta e altro ancora mentre navighi nell’intricato mondo di gioco, scopri nuovi oggetti e attrezzature e sblocca luoghi precedentemente inaccessibili.

Caratteristiche:

Esplorazione espansiva e non lineare del mondo di gioco

Abilità furtive innovative per superare di soppiatto i nemici con un gameplay dinamico e controlli intuitivi degni dell’avventura epica di un assassino

Effetti moderni e spirito di giochi classici tramite Unreal Engine 4, si traduce in una miscela unica di animazioni disegnate a mano, sfondi e uno stile artistico a 16 bit

Sistema musicale dinamico basato sul gameplay che crea tensione ed evidenzia il pericolo

Una gamma eclettica di personaggi da scoprire e aiutare durante l’avventura e strumenti per accedere a nuove aree precedentemente inesplorate

Olly Bennett, CEO di Cardboard Sword, ha dichiarato: