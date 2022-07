Sherlock Holmes The Awakened: annunciato il remake

Lo sviluppatore ucraino Frogwares ha rivelato che il suo nuovo gioco, Sherlock Holmes The Awakened, sarà un remake completo con una sostanziale riscrittura dell’omonimo gioco del 2006. Precedentemente annunciato con il nome di Project Palianytsia, The Awakened è una storia cupa, ispirata a HP Lovecraft, infusa con l’arco narrativo di un giovane Sherlock Holmes che affronta il suo primo grande caso una volta stabilitosi a Londra.

The Awakened arriverà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, con una campagna Kickstarter che sarà lanciata a breve per contribuire a garantire i fondi finali per la produzione del gioco e offrire ai fan alcuni bonus e premi in più per sostenere lo studio in un momento in cui il loro Paese è in guerra.

Il primo trailer ufficiale, un video di aggiornamento da parte del team e ulteriori dettagli sulle meccaniche di gioco saranno rilasciati insieme all’inizio della campagna Kickstarter. Per il momento, il team ha condiviso i primi screenshot, che potete vedere nel tweet in fondo alla notizia.

Un elenco delle principali modifiche apportate a The Awakened include:

Qui sotto potete vedere il tweet di Forgwares che mostra i primi screenshoot di Sherlock Holmes The Awakened.

We are thrilled to announce Sherlock Holmes The Awakened, a full remake & substantial rewrite of our 2006 Lovecraft-Sherlock crossover.

We're launching a Kickstarter to secure the final parts of production. Follow & be notified when the project is live!🧵https://t.co/DrjC0LdAzP pic.twitter.com/HVV5Q1IxrD

— Frogwares (@Frogwares) July 28, 2022